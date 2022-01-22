Саладуха показала всем пример. Чемпионка мира попрощалась со спортом – устроила праздник, а не ушла в небытие

Как и обещала, организовала детские соревнования

Ольга Саладуха официально объявила об окончании карьеры / facebook.com/saladukhaolga

Каждый спортсмен понимает, что его карьера не вечна. И как бы профессионально ты ни подходил к своему делу, рано или поздно придет время уходить.

В Украине очень часто это все происходит незаметно. Победители и призеры крупных соревнований, еще недавно медийные и узнаваемые личности порой могут никому ничего не сказать – просто уйти по-английски, надеясь, что все и так все поймут. Но это ведь неправильно, не так ли?

Ольга Саладуха показала пример. Оказывается, можно не просто тихо вешать шиповки на гвоздь, а устроить из этого праздник. Праздник замечательной карьеры. А она действительно была таковой.

На самом деле, обладательница бронзы Лондона-2012 заявила о том, что ставит точку, сразу же после Игр в Токио. Наверное, ей хотелось выступить в Японии получше, уйти красиво, в качестве хотя бы финалистки.

Она дала себе последний, четвертый шанс покорить Олимп. И поняла – теперь точно хватит.

Чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы даже посетила студию XSPORT, подвела итоги всех тех лет в секторе для прыжков тройным. Но, это все равно был не тот масштаб. И уже тогда она обещала, что организует детские соревнования.

Многие ожидали, что это будет Кубок или Турнир «имени Ольги Саладухи». Но «Кубок белой пантеры» – куда приятнее. Все и так будут знать, что это за соревнования, лишнее самолюбование не всегда уместно:

«Хотелось передать эстафету. Хотелось это сделать красиво, торжественно, хочется замотивировать детей к занятиям спортом. Показать, что он действительно открывает все двери. Так и родилась эта идея. Перед Олимпиадой журналисты назвали меня белой пантерой. Так и родилось название. Я надеюсь, что этот турнир будет международным, что он станет традицией».

Передать эстафету. Именно это и произошло. Дочь Саладухи Диана тоже занимается легкой атлетикой, но прыгает в высоту. Она занимается у Ирины Пустовой, тренера Юлии Левченко и Ирины Геращенко.

И в день, когда ее мама официально прощалась со спортом, она выступала на соревнованиях. И победила. Символично?

Но не соревнованиями едиными. Сначала была торжественная часть, поздравления со сцены. И список гостей действительно впечатлял, он казался нескончаемым. И это при том, что многие, по словам Саладухи, не смогли прийти из-за коронавируса.

Жан Беленюк, Дарья Белодед, Вадим Гутцайт, Наталья Добрынская, Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Георгий Зантарая, Артем Далакян, Ирина Коляденко – кажется, даже на «Героях спортивного года» от НОК посчастливится встретить меньше звезд.

От Ассоциации футбола Украины чемпионка Бриллиантовой лиги-2011 получила футболку сборной. Андрей Ярмоленко, наверное, напрягся. Его седьмой номер получил нового, не менее достойного обладателя.

И, чтобы этот день стал еще более особенным, Национальный реестр рекордов Украины вручил Ольге Саладухе табличку:

«Рекорд. Единственной украинской победительнице трех кряду летних чемпионатов Европы в тройном прыжке».

Понятно, что это все притянуто за уши. Но в этом милом подарке и была вся суть праздника – еще раз подчеркнуть, что «Белая пантера» оставила свой след в истории украинского спорта.

Очень хочется, чтобы это не был единичный случай. Мы радуемся вместе с нашими атлетами в течение их карьеры. И было бы приятно подарить им возможность последний раз оказаться в свете софитов мира спорта.

Услышать в свой адрес много приятных слов. Получить, казалось бы, чисто символические, но столь трогательные подарки. Собрать вместе друзей и коллег. И, помахав всем рукой, сделать шаг в другую жизнь.

Жизнь без ежедневных тренировок. Без четырехлетних циклов. Без крови, пота и слез ради завоевания медалей.

Но со множеством новых открытий, вызовов и, конечно же, побед. Если уходите, то делайте это красиво. Ольга Саладуха показала вам пример.

PC_mid_roll_banner