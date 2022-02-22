Саладуха: «Украинские спортсмены были обеспечены всем необходимым в процессе подготовки к ОИ-2022»
Саладуха: «Призываю мировое спортивное сообщество высказаться и осудить российскую агрессию по отношению к Украине»
Депутат Верховной Рады – о вторжении РФ на территорию страны
17:20
Ольга Саладуха / Фото - espreso.tvДепутат Верховной Рады Украины и бронзовый призер Олимпийских игр-2012 по легкой атлетике Ольга Саладуха на своей странице в Facebook призвала международные спортивные федерации осудить российскую агрессию по отношению к Украине.
«О, спорт. Ти – мир», – сказал когда-то основатель современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен. Когда мир под угрозой, спорт должен сказать свое слово. Он не вне политики, он над политикой и должен вмешиваться в политику, если это нужно. Сегодня над Украиной нависла угроза войны. Большой, жестокой и смертоносной. И мировое спортивное сообщество не должно молчать. Я призываю ее высказаться и осудить российскую агрессию по отношению к Украине».
«Международные спортивные федерации, национальные спортивные объединения ведущих стран – их позиция будет весомой моральной поддержкой не только для наших спортсменов, но и для всех украинцев. Мировой спорт должен выполнить свою важнейшую миссию – защиту мира. А молчание будет отказом от тех основополагающих принципов, составляющих его сущность. Верю в спортивную солидарность и призываю как можно быстрее ее продемонстрировать. Агрессор непременно проигрывает, потому что мы боремся за мир и родную землю! Донецк, Луганск, Крым – это Украина».
Ранее свою позицию высказал и украинский скелетонист Владислав Гераскевич.
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