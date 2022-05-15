Саладуха: «росія вже втретє порушує олімпійське перемир’я. Ми маємо об’єднатися, щоб їх не було ніде»
Депутат Верховної ради України, прославлена легкоатлетка Ольга Саладуха розповіла про діяльність ВРУ в сфері спорту з початку війни з росією:
Можете виділити рішення ВРУ, котрі були прийняті після початку війни і стосувалися безпосередньо спорту?
Я з перших днів казала, що українському спорту сьогодні необхідна єдність, як і для всього українського народу. Я з перших днів казала, що у нас є лише один ворог – росія, що ми повинні працювати заради своєї мети на всіх фронтах.
З перших днів ми спілкувалися з Вадимом Марковичем з приводу важливості виступів наших спортсменів на змаганнях. Мені згадалося, як в 2014 році я виступала в Цюриху. Тоді говорили, що може краще дати спортсменам відпочити, не навантажувати їх в такі часи. Однак я поїхала, здобула своє третє золото чемпіонату Європи, обійшла двох росіянок, які посіли друге і третє місця.
Я пам’ятаю мільйон повідомлень, привітань. Це було таким знаком для країни. На весь стадіон, на весь світ лунав наш гімн. І мені казали, що мить, коли наш прапор підіймався над прапором росіянок, вона назбирала мільйони переглядів, це був важливий момент для наших співвітчизників.
І не треба казати, що спорт поза політикою. Спорт – це і є політика.
У Верховній раді ми прийняли постанову, звернулися з нею до Міжнародного олімпійського комітету. Ми з початку війни почали працювати над тим, щоб викреслити російських спортсменів з усього спортивного світу, відсторонити їх від змагань.
Те, що коїть росія, це просто нахабність. Вона вже втретє порушує олімпійські принципи. В 2008 році були Олімпійські ігри в Пекіні, а вона почала війну в Грузії, в 2014 були Олімпійські ігри в Сочі і в 2022 році завершилися Олімпійські ігри, починалися Паралімпійські ігри і росія почала ще одну війну.
Тобто вони порушують всі принципи олімпійської хартії за мир. Тому ми всі об’єдналися, щоб цих спортсменів виключити з олімпійського руху і взагалі зі спортивної спільноти. Щоб їх ніде не було, навіть в неолімпійських видах спорту.
Якою була реакція МОКу на цю постанову?
Вони взяли її до уваги. Сергій Назарович сказав, що вони з Вадимом Марковичом особисто передали цю постанову, самі її відкрито підтримали. На Виконкомі НОК я попросила, щоб не було всіляких балачок, підтримати її і Виконкомом НОК, опублікувати на сайті.
Текст повного інтерв’ю з Ольгою Саладухою.
Відео інтерв’ю:
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