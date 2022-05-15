Саладуха: «росія вже втретє порушує олімпійське перемир’я. Ми маємо об’єднатися, щоб їх не було ніде»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОльга Саладуха: «Коли 24 лютого їхала приймати воєнний стан, то донька сказала: «Мамо, ми що, можемо не побачитися?»
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (11 событий из 40) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Нант -:- Запланирован
22:00 Монако - Брест -:- Запланирован
22:00 Монпелье - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ницца - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ренн - Марсель -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - РБ Лейпциг -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Герта -:- Запланирован
16:30 Байер - Фрайбург -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Удинезе - Специя -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (10 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Тоттенхэм - Бернли -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Наполи - Дженоа -:- Запланирован
19:00 Милан - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетико - Севилья -:- Запланирован
22:00 Хетафе - Барселона -:- Запланирован
22:00 Кадис - Реал -:- Запланирован
22:00 Эспаньол - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Реал Сосьедад -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ньюкасл - Арсенал -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Ювентус - Лацио -:- Запланирован
Сейчас в эфире
12:30
Телемагазин
11:45
Бильярд. Открытый кубок Львова

Саладуха: «росія вже втретє порушує олімпійське перемир’я. Ми маємо об’єднатися, щоб їх не було ніде»

Депутат ВРУ вимагає повного відсторонення росіян зі спортивного життя
Легкая атлетика
10:55
Саладуха: «росія вже втретє порушує олімпійське перемир’я. Ми маємо об’єднатися, щоб їх не було ніде»
Ольга Саладуха / Фото - facebook.com/olga.saladukha

Депутат Верховної ради України, прославлена легкоатлетка Ольга Саладуха розповіла про діяльність ВРУ в сфері спорту з початку війни з росією:

Можете виділити рішення ВРУ, котрі були прийняті після початку війни і стосувалися безпосередньо спорту?

Я з перших днів казала, що українському спорту сьогодні необхідна єдність, як і для всього українського народу. Я з перших днів казала, що у нас є лише один ворог – росія, що ми повинні працювати заради своєї мети на всіх фронтах.

З перших днів ми спілкувалися з Вадимом Марковичем з приводу важливості виступів наших спортсменів на змаганнях. Мені згадалося, як в 2014 році я виступала в Цюриху. Тоді говорили, що може краще дати спортсменам відпочити, не навантажувати їх в такі часи. Однак я поїхала, здобула своє третє золото чемпіонату Європи, обійшла двох росіянок, які посіли друге і третє місця.

Я пам’ятаю мільйон повідомлень, привітань. Це було таким знаком для країни. На весь стадіон, на весь світ лунав наш гімн. І мені казали, що мить, коли наш прапор підіймався над прапором росіянок, вона назбирала мільйони переглядів, це був важливий момент для наших співвітчизників.

І не треба казати, що спорт поза політикою. Спорт – це і є політика.

У Верховній раді ми прийняли постанову, звернулися з нею до Міжнародного олімпійського комітету. Ми з початку війни почали працювати над тим, щоб викреслити російських спортсменів з усього спортивного світу, відсторонити їх від змагань.

Те, що коїть росія, це просто нахабність. Вона вже втретє порушує олімпійські принципи. В 2008 році були Олімпійські ігри в Пекіні, а вона почала війну в Грузії, в 2014 були Олімпійські ігри в Сочі і в 2022 році завершилися Олімпійські ігри, починалися Паралімпійські ігри і росія почала ще одну війну.

Тобто вони порушують всі принципи олімпійської хартії за мир. Тому ми всі об’єдналися, щоб цих спортсменів виключити з олімпійського руху і взагалі зі спортивної спільноти. Щоб їх ніде не було, навіть в неолімпійських видах спорту.

Якою була реакція МОКу на цю постанову?

Вони взяли її до уваги. Сергій Назарович сказав, що вони з Вадимом Марковичом особисто передали цю постанову, самі її відкрито підтримали. На Виконкомі НОК я попросила, щоб не було всіляких балачок, підтримати її і Виконкомом НОК, опублікувати на сайті.

Текст повного інтерв’ю з Ольгою Саладухою.

Відео інтерв’ю:

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ольга Саладуха

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Саладуха: «Поляки запропонували провести у них чемпіонат України з легкої атлетики»
Эксклюзив
Саладуха: «Поляки запропонували провести у них чемпіонат України з легкої атлетики»
Легкая атлетика
12:38
Саладуха: «Наступного року будемо наполягати, що спорт – це перше, куди потрібно вкладати гроші»
Эксклюзив
Саладуха: «Наступного року будемо наполягати, що спорт – це перше, куди потрібно вкладати гроші»
Легкая атлетика
12:15
Саладуха: «У нас є великий вплив, великий авторитет, упізнаваний у всьому світі – Сергій Бубка»
Эксклюзив
Саладуха: «У нас є великий вплив, великий авторитет, упізнаваний у всьому світі – Сергій Бубка»
Легкая атлетика
11:13
Саладуха: «Я виступала проти онлайн голосування у Верховні раді. Наші захисники боронять Україну не онлайн»
Эксклюзив
Саладуха: «Я виступала проти онлайн голосування у Верховні раді. Наші захисники боронять Україну не онлайн»
Легкая атлетика
10:39
Ольга Саладуха: «Коли 24 лютого їхала приймати воєнний стан, то донька сказала: «Мамо, ми що, можемо не побачитися?»
Тема дня
Ольга Саладуха: «Коли 24 лютого їхала приймати воєнний стан, то донька сказала: «Мамо, ми що, можемо не побачитися?»
Легкая атлетика
10:20

Новости: Легкая атлетика

Саладуха: «Поляки запропонували провести у них чемпіонат України з легкої атлетики»
Эксклюзив
Саладуха: «Поляки запропонували провести у них чемпіонат України з легкої атлетики»
12:38
Саладуха: «Наступного року будемо наполягати, що спорт – це перше, куди потрібно вкладати гроші»
Эксклюзив
Саладуха: «Наступного року будемо наполягати, що спорт – це перше, куди потрібно вкладати гроші»
12:15
Саладуха: «У нас є великий вплив, великий авторитет, упізнаваний у всьому світі – Сергій Бубка»
Эксклюзив
Саладуха: «У нас є великий вплив, великий авторитет, упізнаваний у всьому світі – Сергій Бубка»
11:13
Саладуха: «росія вже втретє порушує олімпійське перемир’я. Ми маємо об’єднатися, щоб їх не було ніде»
Эксклюзив
Саладуха: «росія вже втретє порушує олімпійське перемир’я. Ми маємо об’єднатися, щоб їх не було ніде»
10:55
Саладуха: «Я виступала проти онлайн голосування у Верховні раді. Наші захисники боронять Україну не онлайн»
Эксклюзив
Саладуха: «Я виступала проти онлайн голосування у Верховні раді. Наші захисники боронять Україну не онлайн»
10:39
Ольга Саладуха: «Коли 24 лютого їхала приймати воєнний стан, то донька сказала: «Мамо, ми що, можемо не побачитися?»
Тема дня
Ольга Саладуха: «Коли 24 лютого їхала приймати воєнний стан, то донька сказала: «Мамо, ми що, можемо не побачитися?»
10:20
Бех-Романчук: «Хочу подякувати всім українцям, які вболівали за мене на стадіоні. Я була щаслива мати таку підтримку»
Бех-Романчук: «Хочу подякувати всім українцям, які вболівали за мене на стадіоні. Я була щаслива мати таку підтримку»
14 мая 08:38
Бех-Романчук выиграла серебро в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе
Бех-Романчук выиграла серебро в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе
13 мая 23:30
«Шлях був не з простих». Бех-Романчук – про початок нового сезону Діамантової Ліги
«Шлях був не з простих». Бех-Романчук – про початок нового сезону Діамантової Ліги
13 мая 11:25
Все новости

Популярные новости

Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
6
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Профессиональный бокс
12 мая 20:17
6
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 09:05
1
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Все новости