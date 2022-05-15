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Саладуха: «У вересні розмовляли з Бех, і я запитала чому вона не стрибає потрійним»

Титулована легкоатлетка сподівається, що її співвітчизниця проявить себе на ЧС
Легкая атлетика
13:04
Саладуха: «У вересні розмовляли з Бех, і я запитала чому вона не стрибає потрійним»
Ольга Саладуха / Фото - facebook.com/olga.saladukha

Чемпіонка світу, Європи і призерка Олімпійських ігор у потрійному стрибку Ольга Саладуха сподівається, що Марина Бех-Романчук зможе себе проявити у новій для себе дисципліні на чемпіонаті світу-2022:

Можете поділитися експертною думкою, які у Марини Бех-Романчук перспективи в потрійному стрибку, в потрійному стрибку, оскільки раніше вона спеціалізувалася саме на звичайному стрибку в довжину?

У вересні ми розмовляли у Падові, мене запросили туди гостем. І я запитала: «Марино, чому ти не стрибаєш потрійним? У тебе є швидкість, міць така, ти сильна від природи, під сім метрів летиш». І вона сказала, що, насправді, на тренуваннях стрибала вже на 14,40 м. І я підштовхувала її, що потрібно виступати, що я вже завершую, потрібно продовжувати традицію потрійного. Вона відповіла, що в 2022 році, напевно, спробує, в сезон після Олімпійських ігор.

І, дійсно, у неї був фурор на чемпіонаті України. Вона з короткого розбігу стрибнула 14,38 м. А потім на чемпіонаті світу ми побачили крутий результат. Якби не Рохас потужна, то Марина б мала всі шанси на золото.

В Досі ми побачили також красивий стрибок. Я подивилася, що там скажений вітер був, майже за 5 метрів на секунду. Розумію, що їй через це могло не вдаватися потрапити на планку, але вона потрапила ідеально, стрибнула на 14,73 м. Сподіваюся, в Юджині на чемпіонаті світу їй вдасться стрибнути за 15 метрів. Вона ще нашим стрибункам потрійним несподіванку принесе, складе хорошу конкуренцію.

Текст повного інтерв’ю з Ольгою Саладухою.

Відео інтерв’ю:

Сергей Лукьяненко
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