Саладуха: «Украинские спортсмены не заинтересованы в употребление допинга – престиж и репутация важнее нечестной победы»

Ольга Саладуха / Фото: facebook.com/saladukhaolga

Титулованная легкоатлетка Ольга Саладуха в своем Facebook поделилась мнением о допинговом скандале, в центре которого оказалась Украина:



Важно, что была немедленная реакция Национального антидопингового центра – его руководство ушло в отставку. То есть, если проблемы действительно есть, Украина не будет их скрывать и от них открещиваться.

Одновременно некоторые сегодня пытаются разогнать в СМИ «мегазраду» и уже ставят крест на участии украинских спортсменов во всех международных соревнованиях, включая Олимпиаду.

Думаю, такие выводы делать преждевременно, ведь у нас еще нет отчета WADA, где будут содержаться финальные выводы.

Но украинскому спортивному сообществу тоже не следует сидеть сложа руки. Нужно параллельное внутреннее расследование, которое должно быть объективным и неманипулятивным.

Убеждена, что большинство наших спортсменов не заинтересовано в употреблении запрещенных веществ. Ведь личный престиж и репутация важнее победы, одержанной нечестным путем.

Поэтому советую всем унять эмоции и приобщиться к выяснению истины.