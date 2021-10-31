Саладуха: «Украинские спортсмены не заинтересованы в употребление допинга – престиж и репутация важнее нечестной победы»
Титулованная легкоатлетка Ольга Саладуха в своем Facebook
поделилась мнением о допинговом скандале, в центре которого оказалась Украина:
У всех на устах громкий скандал по поводу обнародованных WADA данных о манипуляциях с допинг-пробами в Украине.
Важно, что была немедленная реакция Национального антидопингового центра – его руководство ушло в отставку. То есть, если проблемы действительно есть, Украина не будет их скрывать и от них открещиваться.
Одновременно некоторые сегодня пытаются разогнать в СМИ «мегазраду» и уже ставят крест на участии украинских спортсменов во всех международных соревнованиях, включая Олимпиаду.
Думаю, такие выводы делать преждевременно, ведь у нас еще нет отчета WADA, где будут содержаться финальные выводы.
Но украинскому спортивному сообществу тоже не следует сидеть сложа руки. Нужно параллельное внутреннее расследование, которое должно быть объективным и неманипулятивным.
Убеждена, что большинство наших спортсменов не заинтересовано в употреблении запрещенных веществ. Ведь личный престиж и репутация важнее победы, одержанной нечестным путем.
Поэтому советую всем унять эмоции и приобщиться к выяснению истины.
Бывший глава Федерации легкой атлетики заявил, что из-за этой проблемы сборная Украины может не выступить на Олимпийских играх-2022.
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