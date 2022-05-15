Ольга Саладуха: «Коли 24 лютого їхала приймати воєнний стан, то донька сказала: «Мамо, ми що, можемо не побачитися?»
Саладуха: «Я виступала проти онлайн голосування у Верховні раді. Наші захисники боронять Україну не онлайн»
Депутат ВРУ – про графік роботи в період війни
10:39
Ольга Саладуха / Фото - facebook.com/olga.saladukha
Прославлена українська легкоатлетка, а наразі депутат Верховної ради України Ольга Саладуха в етері проєкту XSPORT «Разом до перемоги!» розповіла про роботу ВРУ в період війни:
Яким став графік депутата Верховної ради України після початку війни, як він змінився?
Працюємо 24/7. Навіть не закривали засідання ВРУ, в будь-яку хвилину можемо зібратися. У нас немає онлайн голосування. Я виступала проти цього, тому що неможливо голосувати онлайн. Наші захисники ж не боронять країну онлайн, правильно? Президент знаходиться в Києві, він також не покинув країну. Наші лікарі теж допомагають не онлайн. Тому й депутати повинні приїжджати, вирішувати, коли це необхідно.
За день за два нас попереджають, що потрібно зібратися, тому що деякі депутати їдуть на округи. Спочатку це все було засекречено, зрозуміло з яких причин. Але всі збиралися, більшість депутатів. Так, деякі поїхали з країни, але більшість залишилися.
Текст повного інтерв’ю з Ольгою Саладухою.
Відео інтерв’ю:
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