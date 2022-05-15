Саладуха: «Я виступала проти онлайн голосування у Верховні раді. Наші захисники боронять Україну не онлайн»

Ольга Саладуха / Фото - facebook.com/olga.saladukha

Прославлена українська легкоатлетка, а наразі депутат Верховної ради України Ольга Саладуха в етері проєкту XSPORT «Разом до перемоги!» розповіла про роботу ВРУ в період війни:

Яким став графік депутата Верховної ради України після початку війни, як він змінився?

За день за два нас попереджають, що потрібно зібратися, тому що деякі депутати їдуть на округи. Спочатку це все було засекречено, зрозуміло з яких причин. Але всі збиралися, більшість депутатів. Так, деякі поїхали з країни, але більшість залишилися.