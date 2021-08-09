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Сапронов: «У нас 8-й год война с Россией, а Магучих фотографируется с доверенным лицом Путина»

Меценат считает, что спорт – это большая политика
Легкая атлетика
20:19
Сапронов: «У нас 8-й год война с Россией, а Магучих фотографируется с доверенным лицом Путина»
Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Меценат Юрий Сапронов в Facebook высказался о ситуации с фотографией Ярославы Магучих на Олимпиаде-2020 с представительницей ОКР Марией Ласицкене:

Понедельник начался с тяжелых мыслей.

Открыл ФБ и 2000 комментариев к посту Станислава Гаруны, бронзового призерами Олимпиады в Токио, 32 года, львовянина, депутата Львовской районной Рады.

Суть – Станислав сказал, спорт вне политики и грудью встал на защиту 19ти летней Ярославы Магучих , фото которой в секторе прыжков в высоту с Флагом Украины рядом с Олимпийской Чемпионкой с Флагом (ОКР, то есть с Флагом РФ, который запрещен на ОИ) опубликовано в сети.

Станислав.

Не соглашусь.

И крепко не соглашусь.

1. Спорт это большая политика , особенно Олимпийские игры. Посмотрите как бились за 1 место общекомандное место Китай и США. Посмотрите как реагировали РашСМИ на ОИ.

Олимпиада это большая государственная политика.

2. Я согласен, что когда ты на пьедестале, у тебя нет выбора фотографироваться или нет даже если лысый черт рядом с своим Флагом. Это фото , до награждения, в секторе прыжков в высоту.

3. Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка из РФ, рядом с которой, с Флагом Украины Ярослава, является капитаном ВС РФ, доверенным лицом Президента Путина в 2018 году.

P.S. Да, извините . 7 лет войны. Уже 8-ой...

Вы не правы Станислав.

У нас война с РФ, 7ой год.

И Ярослава не права.

Впрочем, каждый решает сам.

Напомним, что единственный украинец, завоевавший золото Игр-2020, Жан Беленюк призвал не травить Магучих.

Олег Шумейко-младший
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Ярослава Магучих Юрий Сапронов

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