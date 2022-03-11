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Сборная Украины, несмотря на войну, будет представлена на Кубке Европы и чемпионате мира

Соревнования по метаниям пройдут с 12 по 13 марта в Лейрии, а легкоатлетический турнир в помещении – с 18 по 20 марта в Белграде
Легкая атлетика
14:02
Сборная Украины, несмотря на войну, будет представлена на Кубке Европы и чемпионате мира
Фото: amazing-ukraine.com

Несмотря на военной вторжение россии на территорию Украины наши спортсмены смогут выступить на предстоящих Кубке Европы по метаниям, а также чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, которые пройдут с 12 по 13 марта в Лейрии, Португалия, и с 18 по 20 марта в Белграде, Сербия, соответственно.

Состав украинской команды на Кубок Европы:

Михаил Кохан – метание молота.

Ирина Климец, Алена Шуть – метания молота.

Дарья Гаркуша – метание диска среди женщин U23.

Елена Хамаза – метание молота среди женщин U23.

Состав украинской команды на чемпионат мира:

Ярослава Магучих, Ирина Геращенко – прыжки в высоту.

Марина Бех-Романчук – Прыжки в длину, тройной прыжок.

Анна Плотицына – бег с барьерами на 60 метров.

Яна Гладийчук – прыжки с шестом.

Юлия Лобан – пятиборье.


Напомним, что Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд.

Источник: uaf.org.ua Олег Шумейко-младший
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Михаил Кохан Марина Бех-Романчук Ярослава Магучих Ирина Геращенко

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