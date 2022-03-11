Сборная Украины, несмотря на войну, будет представлена на Кубке Европы и чемпионате мира

Соревнования по метаниям пройдут с 12 по 13 марта в Лейрии, а легкоатлетический турнир в помещении – с 18 по 20 марта в Белграде