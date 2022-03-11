Сборная Украины, несмотря на войну, будет представлена на Кубке Европы и чемпионате мира
Несмотря на военной вторжение россии на территорию Украины наши спортсмены смогут выступить на предстоящих Кубке Европы по метаниям, а также чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, которые пройдут с 12 по 13 марта в Лейрии, Португалия, и с 18 по 20 марта в Белграде, Сербия, соответственно.
Состав украинской команды на Кубок Европы:
Михаил Кохан – метание молота.
Ирина Климец, Алена Шуть – метания молота.
Дарья Гаркуша – метание диска среди женщин U23.
Елена Хамаза – метание молота среди женщин U23.
Состав украинской команды на чемпионат мира:
Ярослава Магучих, Ирина Геращенко – прыжки в высоту.
Марина Бех-Романчук – Прыжки в длину, тройной прыжок.
Анна Плотицына – бег с барьерами на 60 метров.
Яна Гладийчук – прыжки с шестом.
Юлия Лобан – пятиборье.
Напомним, что Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд.
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