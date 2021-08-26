Сегодня лидер мирового рейтинга Магучих впервые выступит после Олимпийских игр-2020

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 27
Завтра 14
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Окончен
22:00 Шахтер - Монако 2:2* Окончен
22:00 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Окончен
Теннис (4 события из 102) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
01:55 Zane Khan - Сергей Стаховский 2:1 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Мариам Болквадзе - Daria Snigur 2:1 Окончен
23:20 Кристина Буча - Катерина Козлова 2:0 Окончен
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
01:25 Элина Свитолина - Фиона Ферро 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (17 событий из 33) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Фенербахче -:- Запланирован
19:30 Заря - Рапид Вена -:- Запланирован
21:15 АЗ Алкмаар - Селтик -:- Запланирован
21:30 Клуж - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Славия Прага -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Копенгаген - ФК Сивасспор -:- Запланирован
20:00 Маккаби Хайфа - Нефтчи -:- Запланирован
20:00 ЦСКА София - Виктория Пльзень -:- Запланирован
20:00 Витесс - Андерлехт -:- Запланирован
20:00 Русенборг - Ренн -:- Запланирован
20:30 Маккаби Тель-Авив - Шахтер Караганда -:- Запланирован
21:00 Риека - ПАОК -:- Запланирован
21:00 Гент - Ракув Ченстохова -:- Запланирован
21:15 Унион Берлин - КуПС -:- Запланирован
21:45 Абердин - Карабах -:- Запланирован
21:45 Тоттенхэм - Пасош Феррейра -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
18:00 Млада Болеслав - Фрелунда -:- Запланирован
19:00 Лукко Раума - Лозанна -:- Запланирован
19:05 Регле - Цуг -:- Запланирован
20:45 Цюрих - ХИФК -:- Запланирован
21:00 Кардифф - Адлер Мангейм -:- Запланирован
21:15 Сендерйюске - Ред Булл Мюнхен -:- Запланирован
Теннис (4 события из 99) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Иржи Легецкая - Илья Марченко -:- Запланирован
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Анна-Каролина Шмиедлова - Леся Цуренко -:- Запланирован
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
21:30 Элина Свитолина - Кристина Младенович -:- Запланирован
22:45 Марта Костюк - Варвара Грачева -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Нант - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Верона - Интер -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кремень -:- Запланирован
17:30 Кривбасс - Подолье -:- Запланирован
17:30 ВПК-Агро - Прикарпатье -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Олимпик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Черноморец - Александрия -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
19:00 ТПС - Фиштаун Пингвинз -:- Запланирован
19:05 Векше - Спарта Прага -:- Запланирован
20:05 Лександс - Слован -:- Запланирован
20:45 Лугано - Шеллефтео -:- Запланирован
20:45 Фрибург Готтерон - Оцеларжи -:- Запланирован
21:15 Айсберен - Таппара -:- Запланирован

Сегодня лидер мирового рейтинга Магучих впервые выступит после Олимпийских игр-2020

Украинка примет участие на этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
Легкая атлетика
08:31
Сегодня лидер мирового рейтинга Магучих впервые выступит после Олимпийских игр-2020

Сегодня, 26 августа, пройдет основная программа этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне.

Здесь впервые после Олимпийских игр-2020 выступит прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая в Токио взяла бронзу и является лидером мирового рейтинга.

Также Украина будет представлена победительницей прошлого этапа Бриллиантовой лиги Ириной Геращенко.

Всего же в Лозанне вступят шесть украинских легкоатлеток. Помимо Магучих и Геращенко – это Юлия Левченко (прыжки в высоту), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Виктория Ткачук и Анна Рыжикова (обе – бег на 400 м с барьерами).

Напомним, накануне состоялись соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин, где украинец Андрей Проценко занял третье место.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Ярослава Магучих Ирина Геращенко Анна Рыжикова

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Магучих поздравила с 30-летием независимости Украины
Магучих поздравила с 30-летием независимости Украины
Легкая атлетика
24 августа 13:24
Магучих, Геращенко и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Бех-Романчук – также в заявке
Магучих, Геращенко и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Бех-Романчук – также в заявке
Легкая атлетика
23 августа 14:31
Геращенко отреагировала на первую в карьере победу в крупном турнире
Геращенко отреагировала на первую в карьере победу в крупном турнире
Легкая атлетика
22 августа 17:27
Видео победного прыжка. Геращенко впервые в карьере выиграла этап Бриллиантовой лиги
Видео победного прыжка. Геращенко впервые в карьере выиграла этап Бриллиантовой лиги
Легкая атлетика
22 августа 10:05
Рыжикова отобралась в финал Бриллиантовой лиги
Рыжикова отобралась в финал Бриллиантовой лиги
Легкая атлетика
22 августа 09:06
Рыжикова финишировала в шаге от призового места на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине
Рыжикова финишировала в шаге от призового места на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине
Легкая атлетика
22 августа 07:47

Новости: Легкая атлетика

Сегодня лидер мирового рейтинга Магучих впервые выступит после Олимпийских игр-2020
Сегодня лидер мирового рейтинга Магучих впервые выступит после Олимпийских игр-2020
08:31
Проценко занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Проценко занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
25 августа 21:02
Кохан выиграл первые соревнования после Олимпиады
Кохан выиграл первые соревнования после Олимпиады
25 августа 17:54
Магучих поздравила с 30-летием независимости Украины
Магучих поздравила с 30-летием независимости Украины
24 августа 13:24
Магучих, Геращенко и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Бех-Романчук – также в заявке
Магучих, Геращенко и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Бех-Романчук – также в заявке
23 августа 14:31
Без золота и лишь 25-е в мире. Как Украина выступила на юниорском чемпионате мира
Без золота и лишь 25-е в мире. Как Украина выступила на юниорском чемпионате мира
22 августа 21:41
Геращенко отреагировала на первую в карьере победу в крупном турнире
Геращенко отреагировала на первую в карьере победу в крупном турнире
22 августа 17:27
Ольга Саладуха завершила карьеру. Чемпионка мира дала большое интервью и попрощалась с болельщиками
Эксклюзив
Ольга Саладуха завершила карьеру. Чемпионка мира дала большое интервью и попрощалась с болельщиками
22 августа 12:03
Видео победного прыжка. Геращенко впервые в карьере выиграла этап Бриллиантовой лиги
Видео победного прыжка. Геращенко впервые в карьере выиграла этап Бриллиантовой лиги
22 августа 10:05
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
30
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
3
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 15:51
8
Все новости