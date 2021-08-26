Сегодня лидер мирового рейтинга Магучих впервые выступит после Олимпийских игр-2020

Украинка примет участие на этап Бриллиантовой лиги в Лозанне

Сегодня, 26 августа, пройдет основная программа этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне.

Здесь впервые после Олимпийских игр-2020 выступит прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая в Токио взяла бронзу и является лидером мирового рейтинга.

Также Украина будет представлена победительницей прошлого этапа Бриллиантовой лиги Ириной Геращенко.

Всего же в Лозанне вступят шесть украинских легкоатлеток. Помимо Магучих и Геращенко – это Юлия Левченко (прыжки в высоту), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Виктория Ткачук и Анна Рыжикова (обе – бег на 400 м с барьерами).

Напомним, накануне состоялись соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин, где украинец Андрей Проценко занял третье место.