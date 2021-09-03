Сегодня у Левченко последний шанс квалифицироваться в финал Бриллиантовой лиги

Украинская легкоатлетка занимает седьмое место в зачете высотниц

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Сегодня состоится предпоследний этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Украину на нем представят три высотницы – лидер мирового рейтинга Ярослава Магучих, а также финалистки Олимпийских игр-2020 в Токио – Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Магучих и Геращенко уже обеспечили себе финал Бриллиантовой лиги. После пяти этапов Ирина с 24 очками занимает второе место в зачете, Ярослава находится на пятой позиции (19 баллов).

Левченко пока седьмая. В активе обладательницы серебряной медали ЧМ-2017 8 очков. Чтобы квалифицироваться в финал Юлии необходимо отыграть 4 балла у австралийки Элинор Паттерсон, которая сейчас занимает шестое место – последняя позиция, дающая путевку в финал.

Положение в классификации высотниц (жирным шрифтом выделены спортсменки, которые уже прошли в финал):

Соревнования высотниц начнутся в 20:50 по киевскому времени.

Финал сезона состоится 8-9 сентября в Цюрихе.

Напомним, на Олимпийских играх-2020 Левченко заняла восьмое место, а затем заявила, что год получился для нее ужасным.