Сегодня в Белграде стартует чемпионат мира по легкой атлетике в помещении

При содействии НОК Украины добраться до Сербии украинским спортсменам помог Национальный олимпийский комитет Румынии

В пятницу 18 марта в столице Сербии Белграде стартует чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Украина, несмотря на сложнейшую ситуацию с логистикой из-за войны, будет представлена на соревнованиях.

При содействии Сергея Бубки и Национального олимпийского комитета Украины нашим атлетам помог НОК Румынии, благодаря которому украинские спортсмены смогли добраться до Белграда.

Состав украинской команды на чемпионат мира в помещении в Сербии:

Анна Плотицына – 60 метров с барьерами

Марина Бех-Романчук – прыжки в длину, тройной прыжок

Ярослава Магучих – прыжки в высоту

Ирина Геращенко – прыжки в высоту

Яна Гладийчук – прыжки с шестом

Юлия Лобан – пятиборье

Именно Юлия Лобан первой вступит в борьбу на чемпионате мира уже сегодня.

Соревнования в Белграде пройдут с 18 по 20 марта.