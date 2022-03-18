Сегодня в Белграде стартует чемпионат мира по легкой атлетике в помещении
В пятницу 18 марта в столице Сербии Белграде стартует чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Украина, несмотря на сложнейшую ситуацию с логистикой из-за войны, будет представлена на соревнованиях.
При содействии Сергея Бубки и Национального олимпийского комитета Украины нашим атлетам помог НОК Румынии, благодаря которому украинские спортсмены смогли добраться до Белграда.
Состав украинской команды на чемпионат мира в помещении в Сербии:
Анна Плотицына – 60 метров с барьерами
Марина Бех-Романчук – прыжки в длину, тройной прыжок
Ярослава Магучих – прыжки в высоту
Ирина Геращенко – прыжки в высоту
Яна Гладийчук – прыжки с шестом
Юлия Лобан – пятиборье
Именно Юлия Лобан первой вступит в борьбу на чемпионате мира уже сегодня.
Соревнования в Белграде пройдут с 18 по 20 марта.
Комментарии 0