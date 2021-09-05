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Шесть украинцев отобрались в финал Бриллиантовой лиги. Их положение в классификации и за что они борются

Последний этап сезона пройдет 8-9 сентября в Цюрихе
Легкая атлетика
4 сентября 11:28
Шесть украинцев отобрались в финал Бриллиантовой лиги. Их положение в классификации и за что они борются
Фото: @matthewquine

Шесть украинских легкоатлетов отобрались в финал Бриллиантовой лиги.

Андрей Проценко – прыжки в высоту. Перед финалом сезона украинец занимает второе место в классификации, имея в активе 16 очков и отставая от лидера россиянина Ильи Иванюка на 5 баллов.

Анна Рыжикова и Виктория Ткачук – 400 м с барьерами. Рыжикова занимает второе место с 38 баллами, отставая от лидера сезона представительницы Нидерландов Фемке Болл на 2 очка. Ткачук заработала 15 очков – это пятое место в классификации перед финалом.

Ирина Геращенко, Ярослава Магучих – прыжки в высоту. Геращенко возглавляет классификацию с 29 очками. На 2 балла от нее отстают Магучих, Мария Ласицкене и Никола Макдермотт. Еще одна украинка, регулярно выступавшая в этом сезоне Бриллиантовой лиги, Юлия Левченко в финал не отобралась.

Марина Бех-Романчук – прыжки в длину. Бех-Романчук за сезон заработала 24 очка – это третье место. Украинка отстает на 5 баллов от Малайки Михамбо (второе место) и на 7 баллов от Иваны Шпанович (первое место).

Финал сезона пройдет в Цюрихе 8-9 августа. Победитель Бриллиантовой лиги получит 30 тысяч долларов призовых и wild-card на чемпионат мира.

Призовые в Бриллиантовой лиге (в левой колонке за этапы, которые проходят в ходе сезона, в правой – финал):

Источник: XSPORT Сергей Остапенко
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Теги

Ярослава Магучих Андрей Проценко Ирина Геращенко Марина Бех-Романчук Анна Рыжикова Виктория Ткачук

Комментарии 1

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5 сентября 2021г. 09:21
Может 8-9 Сентября?
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