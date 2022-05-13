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Мировой бокс. Еженедельник

«Шлях був не з простих». Бех-Романчук – про початок нового сезону Діамантової Ліги

Українка виступить в потрійному стрибку
Легкая атлетика
11:25
«Шлях був не з простих». Бех-Романчук – про початок нового сезону Діамантової Ліги
Фото: Instagram

Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук в своєму Instagram опублікувала допис напередодні стартового етапу Діамантової Ліги, який пройде в Досі:

Сьогодні в Досі для мене розпочинається змагальний сезон Діамантової ліги.

Шлях був не з простих, але я тут і рухаюся тільки вперед.

Марина в своїх соцмережах показує, в яких умовах через війну живуть українці.

Олег Шумейко-младший
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