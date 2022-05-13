«Ви – нелюди, і маєте бути ізольовані». Бех-Романчук показала, в яких умовах проживають українці після бомбардувань рашистів
«Шлях був не з простих». Бех-Романчук – про початок нового сезону Діамантової Ліги
Українка виступить в потрійному стрибку
11:25
Фото: Instagram
Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук в своєму Instagram опублікувала допис напередодні стартового етапу Діамантової Ліги, який пройде в Досі:
Сьогодні в Досі для мене розпочинається змагальний сезон Діамантової ліги.
Шлях був не з простих, але я тут і рухаюся тільки вперед.
Марина в своїх соцмережах показує, в яких умовах через війну живуть українці.
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