«Шлях був не з простих». Бех-Романчук – про початок нового сезону Діамантової Ліги

Українка виступить в потрійному стрибку

Фото: Instagram

Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук в своєму Instagram опублікувала допис напередодні стартового етапу Діамантової Ліги, який пройде в Досі:



Сьогодні в Досі для мене розпочинається змагальний сезон Діамантової ліги. Шлях був не з простих, але я тут і рухаюся тільки вперед.

Марина в своїх соцмережах показує, в яких умовах через війну живуть українці.