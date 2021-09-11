Стали известны гонорары украинских легкоатлетов за участие в «Бриллиантовой лиге»
Стали известны призовые украинских легкоатлетов за участи в этапах и в финале «Бриллиантовой лиги» в сезоне 2021 года.
За первое место на этапе соревнований спортсмены получили 10000 долларов, за победу в финале – 30000. За второе место – 6000 долларов (этап), 12000(финал). За третье место – 3500 (этап), 7000 (финал). За места с 4-го по 8-е спортсмены также получали денежное вознаграждение.
Больше остальных украинцев заработала призер Олимпиады-2020 Ярослава Магучих.
Рейтинг призовых украинских атлетов:
1. Ярослава Магучих (прыжки в высоту) – 39,25 тысяч долларов.
2. Анна Рыжикова (бег на 400 метров с барьерами) – 32 тыс.
3. Марина Бех-Романчук (прыжки в длину) – 25,25 тыс.
4. Ирина Геращенко (прыжки в высоту) – 23,5 тыс.
5. Андрей Проценко (прыжки в высоту) – 19,5 тыс.
6. Виктория Ткачук (бег на 400 метров с барьерами) – 10,5 тыс.
7. Юлия Левченко (прыжки в высоту) – 3,5 тыс.
8-9. Сергей Никифоров (прыжки в длину) – 1 тыс.
8-9. Ольга Саладуха (тройной прыжок) – 1 тыс.
Магучих дерзко ответила своим фанатам после завершения соревновательного сезона.