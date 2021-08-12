Степанова – о критике Магучих: «Мне даже тренером не хочется работать после такого»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 8
Сегодня 21
Завтра 4
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Минай 2:0 Окончен
Теннис (2 события из 39) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
19:55 Андрей Рублёв - Фабио Фоньини 2:0 Окончен
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
23:15 Йоханна Конта - Элина Свитолина 2:1 Окончен
Футбол (7 событий из 14) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Кайрат 3*:2 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Нефтчи 2:0 2-й тайм
20:00 Жальгирис - Мура 0:1 1-й тайм
20:00 Анортосис Фамагуста - Рапид Вена 0:0 1-й тайм
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Рубин Казань - Ракув Ченстохова 0:0 2-й тайм
19:00 Мольде - Трабзонспор 0:1 2-й тайм
19:00 Карабах - АЕЛ Лимассол 0:0 2-й тайм
Теннис (1 событие из 6) показать все
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
19:15 Мария Саккари - Виктория Азаренко 0:1 2-й сет
Футбол (18 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Кайрат 3*:2 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Нефтчи 2:0 2-й тайм
20:00 Жальгирис - Мура 0:1 1-й тайм
20:00 Анортосис Фамагуста - Рапид Вена 0:0 1-й тайм
21:00 Сент Джонстон - Галатасарай -:- Запланирован
21:45 Селтик - Яблонец -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Астана - КуПС 3:4 Окончен
19:00 Рубин Казань - Ракув Ченстохова 0:0 2-й тайм
19:00 Мольде - Трабзонспор 0:1 2-й тайм
19:00 Карабах - АЕЛ Лимассол 0:0 2-й тайм
20:30 Базель - Уйпешт 0:0 1-й тайм
20:30 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 0:0 1-й тайм
21:00 Копенгаген - Локомотив Пловдив -:- Запланирован
21:00 Фейеноорд - Люцерн -:- Запланирован
21:45 Абердин - Брейдаблик -:- Запланирован
21:45 ХБ Торсхавн - Маккаби Хайфа -:- Запланирован
22:00 Партизан - Сочи -:- Запланирован
22:15 Осиек - ЦСКА София -:- Запланирован
Теннис (3 события из 35) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
03:30 Гаэль Монфис - Джон Мильман 2:1 Окончен
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
02:00 Симона Халеп - Даниэлле Росе Коллинс 1:2 Окончен
19:15 Мария Саккари - Виктория Азаренко 0:1 2-й сет
Футбол (4 события из 8) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Авангард - Подолье -:- Запланирован
17:30 Полесье - Агробизнес -:- Запланирован
18:30 Волынь - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Шахтер - Металлист-1925 -:- Запланирован

Степанова – о критике Магучих: «Мне даже тренером не хочется работать после такого»

Лидера мирового рейтинга в прыжках в высоту начали травить за фото с представительницей ОКР
Легкая атлетика
18:46
Степанова – о критике Магучих: «Мне даже тренером не хочется работать после такого»
Татьяна Степанов и Ярослава Магучих / Фото: НОК

Татьяна Степанова, тренер бронзового призера Токио-2020 в прыжках в высоту Ярославы Магучих, в интервью «UA:Перший» отреагировала на то, какой поток негатива вылился на ее подопечную:

Я ее ограждала от стресса, а это был большой стресс. Мне даже тренером не хочется работать после такого. У меня сын подрастает, и я всегда учила его любить Украину. Ярославу тоже учила. Я там не плакала, а здесь плачу. Мы приезжали в разные страны, и я всегда говорила, какая у нас прекрасная страна, как хорошо мы живем. После того, что случилось, был большой стресс.

Напомним, что Магучих возглавила мировой рейтинг в своей дисциплине.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ярослава Магучих

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тренер Магучих: «Предлагали работать в России и Германии, однако мы остались в Украине и будем приносить медали нашей стране»
Тренер Магучих: «Предлагали работать в России и Германии, однако мы остались в Украине и будем приносить медали нашей стране»
Легкая атлетика
16:39
Гутцайт: «Надо поддержать Магучих, чтобы мы не увидели ее в другой стране»
Гутцайт: «Надо поддержать Магучих, чтобы мы не увидели ее в другой стране»
Легкая атлетика
14:56
Тренер Магучих: «Ярослава подвернула лодыжку и 10 дней до Олимпиады не тренировалась»
Тренер Магучих: «Ярослава подвернула лодыжку и 10 дней до Олимпиады не тренировалась»
Легкая атлетика
13:25
ФЛАУ: «Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине»
ФЛАУ: «Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине»
Легкая атлетика
12:58
Магучих – о фото с Ласицкене: «В этом не было никакой политической позиции. Все-таки хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют»
Магучих – о фото с Ласицкене: «В этом не было никакой политической позиции. Все-таки хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют»
Легкая атлетика
12:22
3
Магучих – на вершине мирового рейтинга по прыжкам в высоту. Геращенко – четвертая, Левченко – седьмая
Магучих – на вершине мирового рейтинга по прыжкам в высоту. Геращенко – четвертая, Левченко – седьмая
Легкая атлетика
11:33
5

Новости: Легкая атлетика

Степанова – о критике Магучих: «Мне даже тренером не хочется работать после такого»
Степанова – о критике Магучих: «Мне даже тренером не хочется работать после такого»
18:46
Тренер Магучих: «Предлагали работать в России и Германии, однако мы остались в Украине и будем приносить медали нашей стране»
Тренер Магучих: «Предлагали работать в России и Германии, однако мы остались в Украине и будем приносить медали нашей стране»
16:39
Гутцайт: «Мои заместители поехали по гостевой квоте, которая не пересекается с тренерской»
Гутцайт: «Мои заместители поехали по гостевой квоте, которая не пересекается с тренерской»
Токио-2020
15:34
Гутцайт: «Надо поддержать Магучих, чтобы мы не увидели ее в другой стране»
Гутцайт: «Надо поддержать Магучих, чтобы мы не увидели ее в другой стране»
14:56
Тренер Магучих: «Ярослава подвернула лодыжку и 10 дней до Олимпиады не тренировалась»
Тренер Магучих: «Ярослава подвернула лодыжку и 10 дней до Олимпиады не тренировалась»
13:25
ФЛАУ: «Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине»
ФЛАУ: «Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине»
12:58
Магучих – о фото с Ласицкене: «В этом не было никакой политической позиции. Все-таки хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют»
Магучих – о фото с Ласицкене: «В этом не было никакой политической позиции. Все-таки хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют»
12:22
Магучих – на вершине мирового рейтинга по прыжкам в высоту. Геращенко – четвертая, Левченко – седьмая
Магучих – на вершине мирового рейтинга по прыжкам в высоту. Геращенко – четвертая, Левченко – седьмая
11:33
«Думал, что сейчас надеру им задницы». Михаил Кохан не стесняется – он хочет золото Парижа-2024
Эксклюзив
«Думал, что сейчас надеру им задницы». Михаил Кохан не стесняется – он хочет золото Парижа-2024
Токио-2020
11 августа 15:40
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
28
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
29
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
12
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 18:20
1
Все новости