Степанова – о критике Магучих: «Мне даже тренером не хочется работать после такого»

Лидера мирового рейтинга в прыжках в высоту начали травить за фото с представительницей ОКР

Татьяна Степанов и Ярослава Магучих / Фото: НОК

Татьяна Степанова, тренер бронзового призера Токио-2020 в прыжках в высоту Ярославы Магучих, в интервью «UA:Перший» отреагировала на то, какой поток негатива вылился на ее подопечную:



Я ее ограждала от стресса, а это был большой стресс. Мне даже тренером не хочется работать после такого. У меня сын подрастает, и я всегда учила его любить Украину. Ярославу тоже учила. Я там не плакала, а здесь плачу. Мы приезжали в разные страны, и я всегда говорила, какая у нас прекрасная страна, как хорошо мы живем. После того, что случилось, был большой стресс.

Напомним, что Магучих возглавила мировой рейтинг в своей дисциплине.