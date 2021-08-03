Определились все полуфиналисты Токио-2020. Франция, Словения и Австралия идут дальше
Тимановская: «Моисевич хотел поставить в эстафету людей, которые не имеют никакого отношения к этой дистанции»
Белорусская бегунья жестко проехалась по наставнику сборной своей страны
3 августа 21:42
Кристина Тимановская / Фото - eurosport.ruБелорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прокомментировала решение тренерского штаба страны, у руля которого стоит Юрий Моисевич, отозвать ее заявку на участие в Олимпийских играх в Токио на дистанции 200 метров.
Цитирует Тимановскую Instagram-аккаунт bssf.team.
«По приезде в Токио у меня была контрольная тренировка, на которой я установила два личных рекорда. И все это было направлено на 200 метров. 100 метров было для того, чтобы прочувствовать атмосферу и попытаться показать быстрые секунды. К сожалению, 100 м не задалось по ряду причин, но я была на 100% готова ко второму виду. Он всегда дается мне проще, и даже если на старте не получилось бы разбежаться первые 30 метров, я отлично набегаю в конце. Мы просили дать мне шанс участвовать в соревнованиях, но, к сожалению, заявка была отправлена слишком поздно (в час ночи). Как вы говорите, уважаемый главный тренер, это Олимпийские игры? Они на виду у всего мира. А вы хотели поставить в эстафету людей, которые не имеют никакого отношения к этой дистанции. На виду у всего мира!».
Ранее стало известно, что муж Тимановской Арсений Зданевич выехал из Беларуси в Украину.
Напомним, НОК Беларуси решил снять Тимановскую со стартов и депортировать в Беларусь. Это случилось после того как спортсменка раскритиковала руководство команды за решение поставить ее на эстафету 4 по 400 метров.
Накануне Польша предоставила гуманитарную визу для Тимановской.