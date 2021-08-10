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Тимановская нашла в Польше новую команду

Спортсменку будет поддерживать крупнейшая энергетическая компания страны

Легкая атлетика
17:59
Тимановская нашла в Польше новую команду
Кристина Тимановская / Фото: Sputnik

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в Польше подписала контракт со спортивным клубом крупнейшего польского энергетического концерна Orlen. Об этом в Twitter сообщил гендиректор компании Даниэл Обайтек.

«Мы рады тому, что Кристина Тимановская присоединилась к нашим спортсменам и призёрам Олимпиады Orlen. Мы рассчитываем, что через некоторое время Кристина вернётся к спортивной деятельности».

Тимановская также прокомментировала изданию РИА новости подписание контракта с новой командой.

«Я благодарна за полученную поддержку, которая позволит мне продолжить карьеру здесь, в Польше. С сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь и новый спортивный этап вместе со спортивной группой Orlen».

Напомним, Тимановская перебралась в Польшу во время Олимпийских игр-2020 в Токио, когда бежала туда из-за давления и угроз белорусских властей.

Карен Агабекян
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Кристина Тимановская

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