Тимановская объяснила, почему решила жить в Варшаве

Кристина Тимановская / Фото: Инстаграм

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в Instagram объяснила, почему решила переселиться в Варшаву после конфликта на Олимпийских играх-2020 в Токио.



Мы привыкли к жизни в большом городе. Несмотря на то, что в Беларуси мы жили за чертой города, но каждый день ездили в центр. На самом деле мы очень любим спокойную загородную жизнь с возможностью выезжать в город практически каждый день. И здесь, в Варшаве, у нас тоже есть такая возможность. Мы также хотим жить за городом, но если нам станет скучно, то мы всегда можем посетить этот огромный мегаполис. И ещё одним важным фактором стало то, что из Варшавы легче всего добраться до Минска.

Тут мы чувствуем себя как дома, потому что в Польше очень много моих соотечественников и здесь даже живут пару наших друзей, которые не так давно перебирались сюда по тем же причинам, что и мы. Польское правительство предоставляет нам очень много возможностей. Во-первых, виза, которую нам открыли сразу на год. Помощь с продолжением спортивной карьеры, а именно тренером, место в клубе, местом тренировок и даже стипендия.

Что касается города, то в Варшаву, как и в Польшу в целом, сложно влюбиться с первого взгляда. Чтобы понять и почувствовать это место, здесь нужно хоть немного пожить. Я поняла, что мне нравится Варшава примерно 6 лет назад, когда мы с Арсением путешествовали по Польше на машине и на целую неделю засели тут, в Варшаве. Тогда я поняла, что хочу быть частым туристом в этом городе, а спустя 6 лет я оказалась не просто туристом, а настоящим жителем».