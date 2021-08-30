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Тимановская объяснила, почему решила жить в Варшаве

Легкоатлетка еще шесть лет назад пришла к выводу, что ей комфортно в столице Польши

Легкая атлетика
15:35
Тимановская объяснила, почему решила жить в Варшаве
Кристина Тимановская / Фото: Инстаграм

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в Instagram объяснила, почему решила переселиться в Варшаву после конфликта на Олимпийских играх-2020 в Токио.

«Случилось то, чего мы не ждали – нам пришлось иммигрировать в другую страну даже без вещей. Почему Варшава? Все об этом спрашивали. Уверена, многие надеялись услышать историю о польских предках или план заработка на плантациях клубники. Но для нас это был выбор сердцем. Польша – европейское государство. Но по духу и менталитету она остаётся близкой всем постсоветским странам.

Мы привыкли к жизни в большом городе. Несмотря на то, что в Беларуси мы жили за чертой города, но каждый день ездили в центр. На самом деле мы очень любим спокойную загородную жизнь с возможностью выезжать в город практически каждый день. И здесь, в Варшаве, у нас тоже есть такая возможность. Мы также хотим жить за городом, но если нам станет скучно, то мы всегда можем посетить этот огромный мегаполис. И ещё одним важным фактором стало то, что из Варшавы легче всего добраться до Минска.

Тут мы чувствуем себя как дома, потому что в Польше очень много моих соотечественников и здесь даже живут пару наших друзей, которые не так давно перебирались сюда по тем же причинам, что и мы. Польское правительство предоставляет нам очень много возможностей. Во-первых, виза, которую нам открыли сразу на год. Помощь с продолжением спортивной карьеры, а именно тренером, место в клубе, местом тренировок и даже стипендия.

Что касается города, то в Варшаву, как и в Польшу в целом, сложно влюбиться с первого взгляда. Чтобы понять и почувствовать это место, здесь нужно хоть немного пожить. Я поняла, что мне нравится Варшава примерно 6 лет назад, когда мы с Арсением путешествовали по Польше на машине и на целую неделю засели тут, в Варшаве. Тогда я поняла, что хочу быть частым туристом в этом городе, а спустя 6 лет я оказалась не просто туристом, а настоящим жителем».

Как сообщалось, ранее Тимановская за 21 тысячу долларов продала серебряную медаль Европейских игр в Беларуси.

Карен Агабекян
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Кристина Тимановская

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