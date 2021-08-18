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Тимановская: «Слова Лукашенко расходятся друг с другом»

Белорусская легкоатлетка не намерена возвращаться на родину
Легкая атлетика
18 августа 19:15
Тимановская: «Слова Лукашенко расходятся друг с другом»
Кристина Тимановская / Фото: Sputnik

Легкоатлетка Кристина Тимановская прокомментировала слова президента Беларуси Александра Лукашенко о ней:

«Довольно странно. Сначала он вообще сказал: «Кто это такая? Я ее не знаю». А потом начал говорить, что якобы у меня была какая-то стипендия, что мной управляли. То есть, по сути, его слова расходятся друг с другом.

Если он меня не знает, откуда тогда у него информация про стипендию, про то, что я вообще не должна была лететь на Олимпиаду? Хотя это абсолютно не так, потому что у меня был выполнен олимпийский норматив, и я имела полное право участвовать в Олимпиаде. Его слова расходятся, и я просто стараюсь не обращать на это внимания».


Напомним, во время Олимпиады Тимановская поссорилась с тренерским штабом сборной Беларуси, который хотел поставить ее в эстафетную команду, хотя легкоатлетка специализируется на индивидуальном спринтерском беге.

Сейчас Тимановская находится в Польше, которая дала ей политическое убежище. В Беларусь Кристина возвращаться не собирается даже несмотря на заверения в безопасности.

Источник: gazeta.ru Сергей Остапенко
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Кристина Тимановская

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