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Тимановская: «У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу»

24-летняя легкоатлетка готова оказать поддержку своим соотечественникам
Olympics Токио-2020
07:58
Тимановская: «У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу»
Кристина Тимановская / Фото - regnum
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, ранее ставшая участницей международного скандала на Олимпийских играх в Токио, сообщила, что опасается за свою жизнь даже в Польше, где она попросила политического убежища.

«Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны. У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу».


Также Тимановская заявила, что намерена участвовать в различных забегах для поддержки своих соотечественников.

«Я хочу продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа».


Напомним, ранее НОК Беларуси из-за критики руководства сборной по легкой атлетике снял Тимановскую с Олимпийских игр и пытался насильно депортировать. Затем легкоатлетка попросила защиты у МОК и политического убежища в Польше.
Источник: ТАСС Владимир Кириченко
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Теги

Кристина Тимановская

Комментарии 1

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9 августа 2021г. 13:23
обратись к психиатру, сама на себя взяла много, а стоишь копейки.Надо думать головой, когда окунаешься в политический мусор.
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