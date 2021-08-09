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Тимановская: «У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу»
24-летняя легкоатлетка готова оказать поддержку своим соотечественникам
07:58
Кристина Тимановская / Фото - regnumБелорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, ранее ставшая участницей международного скандала на Олимпийских играх в Токио, сообщила, что опасается за свою жизнь даже в Польше, где она попросила политического убежища.
«Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны. У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу».
Также Тимановская заявила, что намерена участвовать в различных забегах для поддержки своих соотечественников.
«Я хочу продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа».
Напомним, ранее НОК Беларуси из-за критики руководства сборной по легкой атлетике снял Тимановскую с Олимпийских игр и пытался насильно депортировать. Затем легкоатлетка попросила защиты у МОК и политического убежища в Польше.
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