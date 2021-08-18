Тимановская нашла в Польше новую команду
Тимановская: «В Беларуси заявили, что я в безопасности и могу вернуться»
Однако легкоатлетка не верит в это
17:25
Кристина Тимановская / Фото: Eurosport
Легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что белорусские власти предлагали ей вернуться на родину и пообещали, что она избежит любых преследований:
«Такое предложение уже поступало. Моей маме был звонок – ей сказали: «если ваша дочь вернется, ее никто трогать не будет». Заявили, что я буду в безопасности и могу вернуться. Но, естественно, мы в это не верим, в данной ситуации я возвращаться точно не буду».
Тимановская перебралась в Польшу во время Олимпийских игр-2020 в Токио, когда бежала туда из-за давления и угроз белорусских властей.