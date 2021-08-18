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Тимановская: «В Беларуси заявили, что я в безопасности и могу вернуться»

Однако легкоатлетка не верит в это
Легкая атлетика
17:25
Тимановская: «В Беларуси заявили, что я в безопасности и могу вернуться»
Кристина Тимановская / Фото: Eurosport

Легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что белорусские власти предлагали ей вернуться на родину и пообещали, что она избежит любых преследований:

«Такое предложение уже поступало. Моей маме был звонок – ей сказали: «если ваша дочь вернется, ее никто трогать не будет». Заявили, что я буду в безопасности и могу вернуться. Но, естественно, мы в это не верим, в данной ситуации я возвращаться точно не буду».

Тимановская перебралась в Польшу во время Олимпийских игр-2020 в Токио, когда бежала туда из-за давления и угроз белорусских властей.


Источник: gazeta.ru Сергей Остапенко
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Кристина Тимановская

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