Тимановская: «Все, что я сейчас хочу – это остаться в спорте, продолжить свою спортивную карьеру в Польше»

24-летняя белоруска – о скандале во время Олимпийских игр в Токио

Кристина Тимановская / Фото - sport.ru Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая ныне пребывает в Варшаве (Польша), в интервью Youtube-канал ТАСС поделилась дальнейшими планами после скандала, разгоревшегося во время Олимпийских игр в Токио.



«Слегка удивлена, что вся эта ситуация стала таким политическим скандалом, потому что это была ситуация, которая касалась только спорта. Была совершена ошибка, из-за которой не смогли две участницы Олимпиады приехать на Игры. И все, что я хотела высказать – кто-то должен понести ответственность за эту ошибку. Я никаким образом не пыталась связывать это с политикой. Поэтому то, что произошло, стало для меня большим удивлением. Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Все, что я сейчас хочу – это остаться в спорте, продолжить свою спортивную карьеру здесь (в Польше). Мы выбрали Польшу, потому что общалась с родителями, которые сказали, что, возможно, Польша наилучший для меня вариант. Потому что у них, возможно, получится сюда приезжать ко мне, чтобы мы смогли иногда встречаться».



Напомним, ранее Белорусская легкоатлетка, которая ныне пребывает в Варшаве (Польша), в интервьюподелилась дальнейшими планами после скандала, разгоревшегося во время Олимпийских игр в Токио.Напомним, ранее НОК Беларуси из-за критики руководства сборной по легкой атлетике снял Тимановскую с Олимпийских игр и пытался насильно депортировать. Затем легкоатлетка попросила защиты у МОК и политического убежища в Польше. Также семья спортсменки в целях безопасности уехала в Украину.

Владимир Кириченко