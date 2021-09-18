Ткачук: «Если я позвоню в Федерацию и скажу, что травмировалась, они ответят: «До свидания»
Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук, специализирующаяся на беге на 400 м с барьерами, рассказала YouTube-каналу «ОТДУШИВДУШУ», кто помогает с лечением, когда они получают травмы.
«Я травмировалась в апреле, а я не знаю, куда мне идти. Я не знаю, куда мне обратиться. Если я позвоню в федерацию и скажу, что травмировалась, они скажут: «До свидания».
Чаще всего, те спортсмены, которые у нас получали серьезные травмы, оставались вне федерации в этой ситуации, решали эти вопросы сами. Каждый сам себе ищет возможность, где и что он будет делать.
У нас девочка показала высокий, перспективный результат на чемпионате мира в Дохе, она травмировалась, а федерация никак не участвовала в ее реабилитации.
Где берем деньги на реабилитацию? Если регион не поможет, то из своих каких-то источников, своих сбережений».
Виктория Ткачук рассказала о выплате, которую она получила от донецкой области за шестое место на Олимпийских играх-2020.