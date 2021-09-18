Ткачук: «Если я позвоню в Федерацию и скажу, что травмировалась, они ответят: «До свидания»

Виктория Ткачук / фото - Instagram

Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук, специализирующаяся на беге на 400 м с барьерами, рассказала YouTube-каналу «ОТДУШИВДУШУ», кто помогает с лечением, когда они получают травмы.

Чаще всего, те спортсмены, которые у нас получали серьезные травмы, оставались вне федерации в этой ситуации, решали эти вопросы сами. Каждый сам себе ищет возможность, где и что он будет делать.

У нас девочка показала высокий, перспективный результат на чемпионате мира в Дохе, она травмировалась, а федерация никак не участвовала в ее реабилитации.

Где берем деньги на реабилитацию? Если регион не поможет, то из своих каких-то источников, своих сбережений».