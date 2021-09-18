Ткачук: «Если я позвоню в Федерацию и скажу, что травмировалась, они ответят: «До свидания»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 19
Завтра 19
Футбол (8 событий из 8) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Ньюкасл - Лидс 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Страсбур - Мец 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:30 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Сассуоло - Торино 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Сельта - Кадис 1:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Альянс - Горняк-Спорт 4:0 Окончен
18:30 Металлист - Полесье 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Десна - Рух 1:0 Окончен
Хоккей (1 событие из 3) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Донбасс - Сокол 5:4 Окончен
нет важных матчей
Футбол (18 событий из 29) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Бернли - Арсенал -:- Запланирован
17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас -:- Запланирован
17:00 Манчестер Сити - Саутгемптон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Ланс - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Бавария - Бохум -:- Запланирован
19:30 Кельн - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Интер - Болонья -:- Запланирован
21:45 Салернитана - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Атлетико - Атлетик -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 Оболонь - Авангард -:- Отменен
13:15 Прикарпатье - Кривбасс -:- Запланирован
15:30 Волынь - ВПК-Агро -:- Запланирован
16:00 Подолье - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ингулец - Колос -:- Запланирован
16:00 Ворскла - Олимпик -:- Запланирован
17:00 ФК Мариуполь - Шахтер -:- Запланирован
17:00 СК Днепр-1 - Верес -:- Запланирован
19:30 Динамо - Александрия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 8) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Мариуполь - Белый Барс -:- Запланирован
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ницца - Монако -:- Запланирован
18:00 Марсель - Ренн -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Боруссия Дортмунд - Унион Берлин -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Венеция - Специя -:- Запланирован
19:00 Лацио - Кальяри -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Мальорка - Вильярреал -:- Запланирован
17:15 Реал Сосьедад - Севилья -:- Запланирован
22:00 Валенсия - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Подолье - Кремень -:- Запланирован
15:30 Агробизнес - Олимпик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Ворскла - Минай -:- Запланирован
19:30 Заря - Черноморец -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Металлист-1925 -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Краматорск - Кременчуг -:- Запланирован
17:00 Днепр - Рулав Одд -:- Запланирован

Ткачук: «Если я позвоню в Федерацию и скажу, что травмировалась, они ответят: «До свидания»

Украинка рассказала, кто помогает с лечением, когда легкоатлеты получают травмы
Легкая атлетика
08:15
Ткачук: «Если я позвоню в Федерацию и скажу, что травмировалась, они ответят: «До свидания»
Виктория Ткачук / фото - Instagram

Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук, специализирующаяся на беге на 400 м с барьерами, рассказала YouTube-каналу «ОТДУШИВДУШУ», кто помогает с лечением, когда они получают травмы.

«Я травмировалась в апреле, а я не знаю, куда мне идти. Я не знаю, куда мне обратиться. Если я позвоню в федерацию и скажу, что травмировалась, они скажут: «До свидания».

Чаще всего, те спортсмены, которые у нас получали серьезные травмы, оставались вне федерации в этой ситуации, решали эти вопросы сами. Каждый сам себе ищет возможность, где и что он будет делать.

У нас девочка показала высокий, перспективный результат на чемпионате мира в Дохе, она травмировалась, а федерация никак не участвовала в ее реабилитации.

Где берем деньги на реабилитацию? Если регион не поможет, то из своих каких-то источников, своих сбережений».

Виктория Ткачук рассказала о выплате, которую она получила от донецкой области за шестое место на Олимпийских играх-2020.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктория Ткачук травмы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ткачук: «За шестое место на Олимпиаде мне дали 396 тысяч гривен»
Ткачук: «За шестое место на Олимпиаде мне дали 396 тысяч гривен»
Легкая атлетика
17 сентября 21:59
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
Украинки взяли три награды Всемирного континентального тура
Украинки взяли три награды Всемирного континентального тура
Легкая атлетика
15 сентября 11:19
Ткачук: «В наше время невозможно пройти мимо допинг-контроля, потому что они часто приезжают домой»
Ткачук: «В наше время невозможно пройти мимо допинг-контроля, потому что они часто приезжают домой»
Легкая атлетика
14 сентября 17:39
1
Рыжикова заняла третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе
Рыжикова заняла третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе
Легкая атлетика
10 сентября 07:25
Ткачук: Это моя первая победа на соревнованиях такого уровня
Ткачук: Это моя первая победа на соревнованиях такого уровня
Легкая атлетика
6 сентября 19:38

Новости: Легкая атлетика

Ткачук: «Если я позвоню в Федерацию и скажу, что травмировалась, они ответят: «До свидания»
Ткачук: «Если я позвоню в Федерацию и скажу, что травмировалась, они ответят: «До свидания»
08:15
Ткачук: «За шестое место на Олимпиаде мне дали 396 тысяч гривен»
Ткачук: «За шестое место на Олимпиаде мне дали 396 тысяч гривен»
17 сентября 21:59
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
17 сентября 19:09
Магучих: «Медаль Токио-2020 – это очень важная ступень для меня как для спортсменки»
Магучих: «Медаль Токио-2020 – это очень важная ступень для меня как для спортсменки»
16 сентября 16:14
Спортсменка из Бурунди побила мировой рекорд, который держался 27 лет
Спортсменка из Бурунди побила мировой рекорд, который держался 27 лет
15 сентября 15:44
WADA может разрешить спортсменам употреблять марихуану
WADA может разрешить спортсменам употреблять марихуану
15 сентября 15:18
Украинки взяли три награды Всемирного континентального тура
Украинки взяли три награды Всемирного континентального тура
15 сентября 11:19
Ткачук: «В наше время невозможно пройти мимо допинг-контроля, потому что они часто приезжают домой»
Ткачук: «В наше время невозможно пройти мимо допинг-контроля, потому что они часто приезжают домой»
14 сентября 17:39
Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион и действующий обладатель мирового рекорда Юрий Седых
Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион и действующий обладатель мирового рекорда Юрий Седых
14 сентября 14:39
Все новости

Популярные новости

Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Спортивная гимнастика
11 сентября 21:33
46
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Дзюдо
11 сентября 10:31
13
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 сентября 17:26
36
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Волейбол
11 сентября 15:12
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
15
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Все новости

Анонсы

Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
10:40
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
15:35
УХЛ. «Мариуполь» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Мариуполь» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:15
Шоу в Кременчуге. 18 сентября состоится крупнейший международный турнир ММА Fighting night Storm
WEB
TV
Шоу в Кременчуге. 18 сентября состоится крупнейший международный турнир ММА Fighting night Storm
18:15
Полуфинал чемпионата Европы. Польша – Словения. Видео трансляция
WEB
TV
Полуфинал чемпионата Европы. Польша – Словения. Видео трансляция
18:30
Финал квалификации Лиги чемпионов. «Парма» Россия — «Прометей» Украина. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Финал квалификации Лиги чемпионов. «Парма» Россия — «Прометей» Украина. Трансляция на XSPORT
18:30
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Александрия». Онлайн трансляция
TV
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Александрия». Онлайн трансляция
19:30
Полуфинал чемпионата Европы. Сербия – Италия. Видео трансляция
WEB
TV
Полуфинал чемпионата Европы. Сербия – Италия. Видео трансляция
21:30
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Аталанта». Онлайн трансляция
21:45
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
УХЛ. «Краматорск» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» — «Кременчуг». Видео трансляция
19 сентября 14:00
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
19 сентября 16:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
19 сентября 16:15
УХЛ. «Днепр» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Днепр» — «Рулав Одд». Видео трансляция
19 сентября 17:00
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
19 сентября 18:30
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00