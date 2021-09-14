Ткачук: Это моя первая победа на соревнованиях такого уровня
Ткачук: «В наше время невозможно пройти мимо допинг-контроля, потому что они часто приезжают домой»
Украинская легкоатлетка – об употреблении спортсменами запрещенных препаратов
17:39
Виктория Ткачук / Фото - FacebookУчастница Олимпийских игр в Токио, украинская легкоатлетка Виктория Ткачук в интервью YouTube-каналу «От души в душу» высказалась относительно применения допинга в профессиональном спорте.
«Когда ставят мировой рекорд, первое, что у меня в голове происходит, это мысли не о том, что спортсменка съела, чтобы так пробежать, а то, как она тренировалась, чтобы так пробежать. Важно понимать, что невозможно думать о том, что вот ты что-то съел и пошел пробежал. Я считаю, что это неправильно. В наше время невозможно пройти мимо допинг-контроля, потому что они часто приезжают домой, не предупреждая. А когда все это делать? А ели врач делает это, то почему тогда это запрещенное будет?».
Ранее стали известны призовые украинских легкоатлетов за участие в этапах и в финале «Бриллиантовой лиги» в сезоне-2021.
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