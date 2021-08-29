Олимпийская чемпионка: «Для Рыжиковой и Ткачук сыграло свою роль то, что они бежали на внутренних дорожках»
Ткачук вслед за Рыжиковой отобралась в финал Бриллиантовой лиги
В беге на 400 м с барьерами Украину представят две спортсменки
08:44
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук заняла пятое место в беге на 400 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.
Этот результат позволил Ткачук отобраться в финал Бриллиантовой лиги, который пройдет 8-9 сентября в Цюрихе
Ранее в финал попала Анна Рыжикова.
Напомним, Ткачук и Рыжикова также представляли Украину в финале Олимпийских игр-2020 в Токио.
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