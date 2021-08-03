Медали легкой атлетики. Томпсон – королева спринта, Влодарчик выиграла уже третью Олимпиаду кряду

Му стала лучшей в беге на 800 м, Дюплантис выиграл золото без мирового рекорда





Анита Влодарчик / Фото: getty images

На Олимпийских играх в Токио завершился очередной соревновательный день в легкой атлетике. В вечерней сессии было разыграно четыре комплекта медалей.



В женском метании молота все стабильно – полька Анита Влодарчик выиграла золото уже третий раз кряду. Таким образом рекордсменка мира стала первой в истории женщиной, которая выиграла три золота Олимпиады в индивидуальных соревнованиях.

Токио-2020. Легкая атлетика. Молот. Женщины. Финал

1. Анита Влодарчик (Польша) – 78,48

2. Ван Чжэн (Китай) – 77,03

3. Мальвина Копрон (Польша) – 75,49

В беге на 800 метров среди женщин победа досталась 19-летней Атинг Му. Она выиграла финальный забег с новым национальным рекордом США. Обладательнице серебра британке Кили Ходжкинсон, кстати, тоже только 19 лет.

1. Атинг Му (США) – 1.55,21

2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.55,88

3. Рэйвин Роджерс (США) – 1.56,81

А вот в беге на 200 м произошла коронация. Ямайка Элейн Томпсон – первая женщина в истории, которая выиграла дистанции 100 м и 200 м на двух Олимпиадах кряду. Правда, в Рио было еще и серебро в эстафете 4х100 м. Медали в этой дисциплине в Токио еще только предстоит разыграть.

Токио-2020. Легкая атлетика. Бег на 200 м. Женщины. Финал

1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 21,53 (второй результат в истории)

2. Кристин Мбома (Намибия) – 21,81 (юниорский мировой рекорд)

3. Габриэль Томас (США) – 21,87

В прыжках с шестом отметился, конечно же, Арманд Дюплантис. Швед едва не обновил свой же мировой рекорд, впрочем, золота Олимпиады, наверное, для него достаточно.

Токио-2020. Легкая атлетика.Прыжки с шестом, мужчины. Финал

1. Арманд Дюплантис (Швеция) – 6,02

2. Кристофер Нильсен (США) – 5,97

3. Тьягу Браз (Бразилия) – 5,87...

6. Петр Лисек (Польша) – 5,80...

8. Рено Лавильени (Франция) – 5,70

Медалисты утренней сессии: