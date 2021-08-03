Медали легкой атлетики. Томпсон – королева спринта, Влодарчик выиграла уже третью Олимпиаду кряду

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 4
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Окончен
21:00 Динамо Загреб - Легия Варшава 1:1 Окончен
21:00 Ференцварош - Славия Прага 2:0 Окончен
Теннис (5 событий из 33) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Маккензи Макдональд - Ник Киргиос 2:0 Окончен
22:45 Рейлли Опелька - Даниел Элахи Галан Риверос 2:0 Окончен
WTA 2021 (San Jose, USA)
Календарь Таблица
05:05 Кэти Макнейли - Слоан Стивенс 0:2 Окончен
21:00 Магда Линетте - Петра Мартич 2:0 Окончен
WTA 2021 (Cluj-Napoca, Romania)
Календарь Таблица
16:30 Леся Цуренко - Сион Мендес 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (7 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Алашкерт -:- Запланирован
18:45 Яблонец - Селтик -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Флора Таллинн -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - Сент Джонстон -:- Запланирован
21:00 Мура - Жальгирис -:- Запланирован
21:30 Рапид Вена - Анортосис Фамагуста -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Колос - Шахтер Караганда -:- Запланирован
Теннис (4 события из 35) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
00:00 Григор Димитров - Илья Ивашка 0:2 Окончен
00:40 Александр Бублик - Кей Нишикори 0:2 Окончен
WTA 2021 (San Jose, USA)
Календарь Таблица
05:00 Шай Чжан - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
22:15 Элисе Мертенс - Кристина Младенович -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Минай - Колос -:- Запланирован
19:30 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 7) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Рафаэль Надаль - Lloyd Harris -:- Запланирован

Медали легкой атлетики. Томпсон – королева спринта, Влодарчик выиграла уже третью Олимпиаду кряду

Му стала лучшей в беге на 800 м, Дюплантис выиграл золото без мирового рекорда

Olympics Токио-2020
3 августа 16:49
Медали легкой атлетики. Томпсон – королева спринта, Влодарчик выиграла уже третью Олимпиаду кряду
Анита Влодарчик / Фото: getty images

На Олимпийских играх в Токио завершился очередной соревновательный день в легкой атлетике. В вечерней сессии было разыграно четыре комплекта медалей.

В женском метании молота все стабильно – полька Анита Влодарчик выиграла золото уже третий раз кряду. Таким образом рекордсменка мира стала первой в истории женщиной, которая выиграла три золота Олимпиады в индивидуальных соревнованиях. 

Токио-2020. Легкая атлетика. Молот. Женщины. Финал

1. Анита Влодарчик (Польша) – 78,48

2. Ван Чжэн (Китай) – 77,03

3. Мальвина Копрон (Польша) – 75,49

В беге на 800 метров среди женщин победа досталась 19-летней Атинг Му. Она выиграла финальный забег с новым национальным рекордом США. Обладательнице серебра британке Кили Ходжкинсон, кстати, тоже только 19 лет. 

Токио-2020. Легкая атлетика. Бег на 800 м. Женщины. Финал

1. Атинг Му (США) – 1.55,21

2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.55,88

3. Рэйвин Роджерс (США) – 1.56,81

А вот в беге на 200 м произошла коронация. Ямайка Элейн Томпсон – первая женщина в истории, которая выиграла дистанции 100 м и 200 м на двух Олимпиадах кряду. Правда, в Рио было еще и серебро в эстафете 4х100 м. Медали в этой дисциплине в Токио еще только предстоит разыграть.

Токио-2020. Легкая атлетика. Бег на 200 м. Женщины. Финал

1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 21,53 (второй результат в истории)

2. Кристин Мбома (Намибия) – 21,81 (юниорский мировой рекорд)

3. Габриэль Томас (США) – 21,87

В прыжках с шестом отметился, конечно же, Арманд Дюплантис. Швед едва не обновил свой же мировой рекорд, впрочем, золота Олимпиады, наверное, для него достаточно.

Токио-2020. Легкая атлетика.Прыжки с шестом, мужчины. Финал

1. Арманд Дюплантис (Швеция) – 6,02

2. Кристофер Нильсен (США) – 5,97

3. Тьягу Браз (Бразилия) – 5,87...

6. Петр Лисек (Польша) – 5,80...

8. Рено Лавильени (Франция) – 5,70

Медалисты утренней сессии:

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Анита Влодарчик Токио-2020

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Украина завоевала 12-ю медаль Токио-2020. Это уже лучше, чем Рио-де-Жанейро
Украина завоевала 12-ю медаль Токио-2020. Это уже лучше, чем Рио-де-Жанейро
Olympics Токио-2020
07:37
Вот это рывок! Украина поднялась на 24 позиции в медальном зачете ОИ-2020
Вот это рывок! Украина поднялась на 24 позиции в медальном зачете ОИ-2020
Olympics Токио-2020
4 августа 22:30
«Все титулы завоеваны». Беленюк высказался о завершении карьеры
«Все титулы завоеваны». Беленюк высказался о завершении карьеры
Olympics Токио-2020
4 августа 19:58
Кохан метнул за 80 метров, но этого не хватило для медали ОИ-2020
Кохан метнул за 80 метров, но этого не хватило для медали ОИ-2020
Olympics Токио-2020
4 августа 15:39
1
Украина потеряла последнего представителя в конном спорте
Украина потеряла последнего представителя в конном спорте
Olympics Токио-2020
3 августа 19:56
Парвиз Насибов: «Сделаю все возможное, чтобы выиграть для Украины золото на Олимпийских играх в Токио»
Интервью
Парвиз Насибов: «Сделаю все возможное, чтобы выиграть для Украины золото на Олимпийских играх в Токио»
Борьба
3 августа 19:00

Новости: Легкая атлетика

«Чего париться? Обычные соревнования». Кохан удивил невозмутимой реакцией на 4-е место на ОИ-2020
«Чего париться? Обычные соревнования». Кохан удивил невозмутимой реакцией на 4-е место на ОИ-2020
Токио-2020
10:31
Магучих: «Квалификация оказалась одной из самых сложных в моей жизни»
Магучих: «Квалификация оказалась одной из самых сложных в моей жизни»
Токио-2020
08:58
«Дедушка, мы сделали это!». Олимпийский рекорд Краузера и другие медали дня в легкой атлетике
«Дедушка, мы сделали это!». Олимпийский рекорд Краузера и другие медали дня в легкой атлетике
Токио-2020
08:49
Ласицкене выполнила норматив с 3-й попытки: «Знала, что борьба будет вестись до квалификационной высоты»
Ласицкене выполнила норматив с 3-й попытки: «Знала, что борьба будет вестись до квалификационной высоты»
Токио-2020
08:16
Пока без рекорда. Три украинки вышли в финал прыжков в высоту на ОИ-2020
Пока без рекорда. Три украинки вышли в финал прыжков в высоту на ОИ-2020
Токио-2020
07:20
Кохан: «80 метров – недостаточно для тройки, для 20 лет – достаточно»
Кохан: «80 метров – недостаточно для тройки, для 20 лет – достаточно»
Токио-2020
4 августа 18:10
Олимпийская чемпионка: «Для Рыжиковой и Ткачук сыграло свою роль то, что они бежали на внутренних дорожках»
Олимпийская чемпионка: «Для Рыжиковой и Ткачук сыграло свою роль то, что они бежали на внутренних дорожках»
Токио-2020
4 августа 16:53
Кохан метнул за 80 метров, но этого не хватило для медали ОИ-2020
Кохан метнул за 80 метров, но этого не хватило для медали ОИ-2020
Токио-2020
4 августа 15:39
Тимановская вылетела в Австрию
Тимановская вылетела в Австрию
Токио-2020
4 августа 11:37
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
19
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
4
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Все новости