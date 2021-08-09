Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 1
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:30 Ужгород - Оболонь 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Десна - Ингулец 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Црвена Звезда -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Ференцварош -:- Запланирован
20:30 Шахтер - Генк -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Олимпиакос -:- Запланирован
21:00 Митьюлланд - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Монако - Спарта Прага -:- Запланирован
21:30 Янг Бойз - Клуж -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Мальме -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Динамо Загреб -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Спартак Москва -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Шахтер Караганда - Колос -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Минай -:- Запланирован

Тренер Килипко рассказал о причине, которая не позволила ему быть на Олимпиаде со своей подопечной

Шевцов поведал свое виденье ситуации с отсутствием на Играх-2020
Olympics Токио-2020
9 августа 22:22
Тренер Килипко рассказал о причине, которая не позволила ему быть на Олимпиаде со своей подопечной
Фото: instagram.com/maryna_kylypko

Личный тренер прыгуньи с шестом Марины Килипко Виктор Шевцов рассказал, почему ему не удалось поехать на Олимпийские игры-2020 со своей подопечной, которая на Играх стала пятой:

Марина надеялась, что я поеду, и я сам надеялся. Мне никто ничего не говорил, что я не поеду. Потом прошел какой-то промежуток времени, через две-три недели я узнал у Марины, что существует группа.

Ну как, она знала и я знал, что вроде бы мы едем. Спрашиваю у нее: «Марина, когда мы будем ехать и так далее?» Она говорит: «А что, вы не знаете?»

Я говорю: «Нет». «А что, вас нету в созданной группе олимпийцев, которые едут?» Говорю: «Нет». Она: «Ну сейчас я буду звонить главному тренеру».

Это приблизительно было дней за 10 до Олимпиады. Она позвонила, и ей сказали, что не переживай, мы будем стараться решить этот вопрос. И все. И потом через три дня уже опубликовали списки, кто едет.

Я знал, что ситуация очень такая тяжелая финансовая у Федерации. Там сократили ставки у спортсменов и так далее, то есть с финансированием это связано. Ну я думал, что так, значит нет средств, не за что везти.

Напомним, что после выступление украинка в слезах призналась, что ей не хватало поддержки тренера.

Источник: sport.unian.net Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марина Килипко Токио-2020

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Беленюк: «Можно было сотрудников Министерства оставить работать, а тренерам дать возможность готовить спортсменов»
Беленюк: «Можно было сотрудников Министерства оставить работать, а тренерам дать возможность готовить спортсменов»
Борьба
9 августа 12:37
С улыбками на лицах, несмотря на усталость. Как украинские олимпийцы прощались с Играми в Токио
С улыбками на лицах, несмотря на усталость. Как украинские олимпийцы прощались с Играми в Токио
Olympics Токио-2020
8 августа 22:29
Магучих поделилась впечатлениями от первых Олимпийских игр в карьере
Магучих поделилась впечатлениями от первых Олимпийских игр в карьере
Легкая атлетика
8 августа 20:59
Не так помпезно как открытие, но также красиво. Как закрылись Олимпийские игры в Токио
Не так помпезно как открытие, но также красиво. Как закрылись Олимпийские игры в Токио
Olympics Токио-2020
8 августа 18:45
Украинец признан лучшим судьей в Токио-2020
Украинец признан лучшим судьей в Токио-2020
Olympics Токио-2020
8 августа 16:39
«Федерации предоставляют нам списки тренеров». Гутцайт о скандале с Килипко
«Федерации предоставляют нам списки тренеров». Гутцайт о скандале с Килипко
Olympics Токио-2020
8 августа 15:26

Новости: Легкая атлетика

Тренер Килипко рассказал о причине, которая не позволила ему быть на Олимпиаде со своей подопечной
Тренер Килипко рассказал о причине, которая не позволила ему быть на Олимпиаде со своей подопечной
Токио-2020
9 августа 22:22
Сапронов: «У нас 8-й год война с Россией, а Магучих фотографируется с доверенным лицом Путина»
Сапронов: «У нас 8-й год война с Россией, а Магучих фотографируется с доверенным лицом Путина»
9 августа 20:19
Президент «Днепра»: «Магучих прославила Украину в разы больше, чем все хейтеры и замминистры вместе взятые»
Президент «Днепра»: «Магучих прославила Украину в разы больше, чем все хейтеры и замминистры вместе взятые»
Токио-2020
9 августа 13:25
Тимановская: «У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу»
Тимановская: «У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу»
Токио-2020
9 августа 07:58
Магучих поделилась впечатлениями от первых Олимпийских игр в карьере
Магучих поделилась впечатлениями от первых Олимпийских игр в карьере
8 августа 20:59
Минобороны о фото Магучих с Ласицкене: «В Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения»
Минобороны о фото Магучих с Ласицкене: «В Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения»
Токио-2020
8 августа 19:11
«Федерации предоставляют нам списки тренеров». Гутцайт о скандале с Килипко
«Федерации предоставляют нам списки тренеров». Гутцайт о скандале с Килипко
Токио-2020
8 августа 15:26
В марафоне на ОИ-2020 ни один украинец не финишировал, чемпионом ожидаемо стал Кипчоге
В марафоне на ОИ-2020 ни один украинец не финишировал, чемпионом ожидаемо стал Кипчоге
Токио-2020
8 августа 05:15
Левченко: «Я работала с полной отдачей, но год получился ужасным»
Левченко: «Я работала с полной отдачей, но год получился ужасным»
Токио-2020
7 августа 19:30
Все новости

Популярные новости

Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
25
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 08:22
19
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Все новости