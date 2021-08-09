Тренер Килипко рассказал о причине, которая не позволила ему быть на Олимпиаде со своей подопечной

Фото: instagram.com/maryna_kylypko

Личный тренер прыгуньи с шестом Марины Килипко Виктор Шевцов рассказал, почему ему не удалось поехать на Олимпийские игры-2020 со своей подопечной, которая на Играх стала пятой:



Ну как, она знала и я знал, что вроде бы мы едем. Спрашиваю у нее: «Марина, когда мы будем ехать и так далее?» Она говорит: «А что, вы не знаете?»

Я говорю: «Нет». «А что, вас нету в созданной группе олимпийцев, которые едут?» Говорю: «Нет». Она: «Ну сейчас я буду звонить главному тренеру».

Это приблизительно было дней за 10 до Олимпиады. Она позвонила, и ей сказали, что не переживай, мы будем стараться решить этот вопрос. И все. И потом через три дня уже опубликовали списки, кто едет.

Я знал, что ситуация очень такая тяжелая финансовая у Федерации. Там сократили ставки у спортсменов и так далее, то есть с финансированием это связано. Ну я думал, что так, значит нет средств, не за что везти.