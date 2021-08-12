Гутцайт: «Надо поддержать Магучих, чтобы мы не увидели ее в другой стране»
Тренер Магучих: «Предлагали работать в России и Германии, однако мы остались в Украине и будем приносить медали нашей стране»
Степанова призналась, что получала предложения работать заграницей
16:39
Степанова и Магучих / Фото: instagram.com/rosya_dp
Тренер бронзового призера Токио-2020 Ярославы Магучих Татьяна Степанова в интервью «UA:Перший» рассказала, что ей поступали предложения работы из России, Германии, Кипра и Австралии:
Однако мы в Украине. Мы остались и будет выступать на международной арене и приносить медали нашей стране.
Напомним, что Магучих, которая возглавила мировой рейтинг, высказалась о фото с Марией Ласицкене, за которую получила порцию критики.
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