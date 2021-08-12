ФЛАУ: «Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине»
Тренер Магучих: «Ярослава подвернула лодыжку и 10 дней до Олимпиады не тренировалась»
Татьяна Степанова отметила, что травма не повлияет на будущие результаты ее подопечной
13:25
Ярослава Магучих / Фото - gettyimagesТренер украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, Татьяна Степанова, сообщила, что ее подопечная травмировалась накануне старта Олимпийских игр в Токио.
«Мы ехали на Олимпиаду, я была в большом шоке, потому что она подвернула лодыжку и мы десять дней до Олимпиады не тренировались. Поэтому она сделала все, что могла. Я считаю, что эта ситуация не повлияет на ее будущие результаты и я смогу подготовить ее».
Напомним, Ярослава с результатом в 2.00 м стала бронзовым призером Игр в Токио.
Накануне Магучих попала на вершину обновленного рейтинга лучших спортсменок мира в прыжках высоту.