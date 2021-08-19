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Три участницы Олимпиады из Украины выступят на первом после Токио-2020 этапе Бриллиантовой лиги

Рыжикова представит нашу страну в беге с барьерами, а Геращенко и Левченко – в прыжках в высоту
Легкая атлетика
22:18
Три участницы Олимпиады из Украины выступят на первом после Токио-2020 этапе Бриллиантовой лиги
Анна Рыжикова / Фото: Getty Images

В субботу, 21 августа, пройдет первый этап Бриллиантовой лиги после Олимпийских игр-2020.

У Украины будет три представителя на турнире в Юджине, США. В беге на 400 м с барьерами выступит Анна Рыжикова, которая в Токио, Япония, стала пятой. В прыжках в высоту выступят Ирина Геращенко и Юлия Левченко, на Играх-2020 они стали 4-й и 8-й соответственно.

Напомним, что бронзовый призер Токио-2020 в прыжках в высоту Ярослава Магучих возглавила мировой рейтинг.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Юлия Левченко Ирина Геращенко Анна Рыжикова

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