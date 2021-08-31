Трехкратный паралимпийский чемпион Дементьев остался без золота в Токио
Цветов – об отказе от фото с россиянами: «Кто-то видит неуважение к соперникам, а кто-то уважение к Украине»
Легкоатлет поделился мнением о скандале
10:29
Игорь Цветов на пьедестале / фото - Getty Images
Призер Паралимпиады в Токио, Япония, Игорь Цветов прокомментировал свое решение не фотографироваться с россиянами на церемонии награждения медалистов забега на 100 метров в классе Т35.
«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое. С Украиной в сердце».
Ранее российский комментатор оскорбил Цветова.
На счету украинцев после 6-го дня Игр больше 50 медалей.
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