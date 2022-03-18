У украинской легкоатлетки на оккупированной россиянами территории погибла бабушка

Фото: Instagram

Украинская легкоатлетка Ольга Ляховая в своем Instagram сообщила об ужасных событиях, которые случились в ее родном городе:



Не стало бабушки, она умерла... Ее сердце не выдержало второй войны в жизни. Хотя точная причина неизвестна. С 09.03.2022 с ней не было связи, а сегодня об этом сказала женщина, которая за ней ухаживала.

Позвонила по телефону на минуту, так как российский террорист снова начал стрелять и она вновь побежала в подвал. Все хотят жить, а теперь все думают, как выжить.

И самое страшное, что мы даже не можем прийти к ней, похоронить ее нормально, по-человечески. В городе все службы разошлись, а трупы просто лежат на земле, никто никого не хоронит, а моя любимая бабушка одна, совсем одна, в холодной квартире, без окон, без электричества, воды и тепла.

Простите меня за все. Я верю, что ты снова счастлива на небесах и ты там встретилась с дедушкой. Ты навсегда останешься в моем сердце…