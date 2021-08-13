У Великобритании могут отобрать серебро Олимпиады-2020 из-за допинга у легкоатлета

Из-за нарушения антидопинговых правил Уйя медали могут отобрать у всей команды в эстафете

Чиджинду Уйя / Фото: independent.co.uk

Серебряный призер Токио-2020 в командной эстафете 4 x 100 метров Чиджинду Уйя отстранен из-за положительного допинг-теста, сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.



У британца обнаружено два запрещенных вещества: остарин и S-23. Антидопинговые правила World Athletics гласят, что в случае выявления допинга у одного из спортсменов эстафетной четверки – вся команда дисквалифицируется и лишается наград.

Напомним, что также у российского триатлониста, который участвовал на Олимпийских играх-2020, также обнаружен допинг.