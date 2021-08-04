Участники утверждают, что это лучший забег в истории! Убедитесь в этом сами, посмотрев видео

На дистанции 400 м с барьерами обновили сразу несколько различных рекордов

Фото: Getty Images На Олимпийских играх-2020 в Токио прошел финальный забег на дистанции 400 м с барьерами. Главная разборка произошла между норвежцем Карстеном Варгольмом и американцем Райом Бенджемином. Первый – двукратный чемпион мира в этой дисциплине, который месяц назад превзошел мировой рекорд, удерживавшийся 29 лет! Второй – серебряный призер ЧМ-2019 и золотой – в эстафете. Видео забега: Результаты забега: По итогу – финальный забег получился самым быстрым в истории: Варгольм обновил свой же мировой рекорд, Бенджамин показал второй лучший результат в истории. В целом, семь из восьми участников обновили различные рекорды от континентальных до национальных. Сразу после финиша забег назвали «лучшим в истории». Легкоатлеты с этим согласны. Варгольм и вовсе был готов разделить золото со своим главным конкурентом: «С уважением ко всем, но есть много атлетов, которые не так хороши (как Рай Бенджамин), но выигрывают золото. А тут Рэй бежит такое время – и берет только серебро. С такими результатами мы должны делить успех». Напомним, 4 августа состоится финал у женщин, в котором примут участие сразу две украинские бегуньи.

Сергей Остапенко