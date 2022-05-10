Україна закликала світові бренди розірвати контракти з російськими та білоруськими легкоатлетами

Також просять припинити співпрацю з їх федераціями

Федерація легкої атлетики України й Комітет атлетів ФЛАУ закликали спортивні бренди припинити співпрацю з російськими та білоруськими легкоатлетами, тренерами та офіційними особами.

ФЛАУ закликає розірвати угоди, як індивідуальні, так і з федераціями цих країн.

«Оскільки російські й більшість білоруських спортсменів підтримують вбивство українців, знищення й зрівняння з землею наших міст і сіл, у зв’язку з їхніми дешевими й ницими спробами вийти чистими з води, ми звертаємося до всіх компаній, які займаються екіпіруванням спортсменів, з проханням розірвати командні та індивідуальні контракти як з російською та білоруською федераціями, так і з атлетами, офіційними особами та менеджерами з цих країн. Всі вони мають нарешті побачити, що ніхто в демократичному світі не підтримує війну та їхні злочини. Ми щиро віримо в те, що таким чином ви не лише підтримаєте нас, а й уникнете плям на вашій бізнес-репутації».

Як повідомлялося, Марина Бех-Романчук вперше виступить в новій дисципліні на Діамантовій лізі.