Украинец Банзерук получил серебро Кубка Европы после дисквалификации двух россиян

Также сборная Украины поднялась на вторую позицию в медальном зачете





Иван Банзерук / Фото: volynnews.com

Решением о дисквалификации двух легкоатлетов сборной России украинец Иван Банзерук получил серебро Кубка Европы-2015 в ходьбе на 50 км. Об этом сообщила пресс-служба ФЛАУ.

Известно, что россиян Ивана Носкова и Михаила Рыжова дисквалифицировали за нарушения антидопинговых правил.

Также в общекомандном зачете сборная Украины поднялась на вторую позицию.

Напомним, в 2021 году Банзерук выиграл бронзу чемпионата Европы по спортивной хотьбе.