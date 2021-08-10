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Украинец Банзерук получил серебро Кубка Европы после дисквалификации двух россиян

Также сборная Украины поднялась на вторую позицию в медальном зачете

Легкая атлетика
17:29
Украинец Банзерук получил серебро Кубка Европы после дисквалификации двух россиян
Иван Банзерук / Фото: volynnews.com

Решением о дисквалификации двух легкоатлетов сборной России украинец Иван Банзерук получил серебро Кубка Европы-2015 в ходьбе на 50 км. Об этом сообщила пресс-служба ФЛАУ.

Известно, что россиян Ивана Носкова и Михаила Рыжова дисквалифицировали за нарушения антидопинговых правил.

Также в общекомандном зачете сборная Украины поднялась на вторую позицию.

Напомним, в 2021 году Банзерук выиграл бронзу чемпионата Европы по спортивной хотьбе.

Карен Агабекян
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Теги

Иван Банзерук спортивная ходьба

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