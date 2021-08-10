2 украинца финишировали в пятерке с конца в спортивной ходьбе на 20 км
Украинец Банзерук получил серебро Кубка Европы после дисквалификации двух россиян
Также сборная Украины поднялась на вторую позицию в медальном зачете
17:29
Иван Банзерук / Фото: volynnews.com
Решением о дисквалификации двух легкоатлетов сборной России украинец Иван Банзерук получил серебро Кубка Европы-2015 в ходьбе на 50 км. Об этом сообщила пресс-служба ФЛАУ.
Известно, что россиян Ивана Носкова и Михаила Рыжова дисквалифицировали за нарушения антидопинговых правил.
Также в общекомандном зачете сборная Украины поднялась на вторую позицию.
Напомним, в 2021 году Банзерук выиграл бронзу чемпионата Европы по спортивной хотьбе.
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