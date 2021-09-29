Украинец претендует на звание лучшего молодого легкоатлета Европы

В 2019 году эту награду получила Ярослава Магучих

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20-летний украинский метатель молота Михаил Кохан попал в число номинантов на звание «Звезда, которая восходит».

В 2021 году Кохан стал самым молодым атлетом в истории, которому удалось метнуть молот за 80 м, выиграл молодежный чемпионат Европы и произвел настоящий фурор на Олимпийских играх-2020 – в Токио Михаил занял четвертое место.

Кохан уже претендовал на звание «Звезды, которая восходит» в 2019 году. Тогда ему победить не удалось. Однако, в тот год подобную награду среди девушек забрала себе Ярослава Магучих.

Большое интервью Кохана для XSPORT.