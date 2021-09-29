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Украинец претендует на звание лучшего молодого легкоатлета Европы

В 2019 году эту награду получила Ярослава Магучих
Легкая атлетика
29 сентября 16:19
Украинец претендует на звание лучшего молодого легкоатлета Европы
Фото: Getty Images

20-летний украинский метатель молота Михаил Кохан попал в число номинантов на звание «Звезда, которая восходит».

В 2021 году Кохан стал самым молодым атлетом в истории, которому удалось метнуть молот за 80 м, выиграл молодежный чемпионат Европы и произвел настоящий фурор на Олимпийских играх-2020 – в Токио Михаил занял четвертое место.

Кохан уже претендовал на звание «Звезды, которая восходит» в 2019 году. Тогда ему победить не удалось. Однако, в тот год подобную награду среди девушек забрала себе Ярослава Магучих.

Большое интервью Кохана для XSPORT.

Сергей Остапенко
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Михаил Кохан

Комментарии 1

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29 сентября 2021г. 16:37
Один з небагатьох наших легкоатлетів, для якого цей сезон можна вважати успішним. А взагалі цей  рік, особливо літня його частина для наших легкоатлетів на рідкість невиразний і невдалий.
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