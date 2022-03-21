Украинку лишили медали в коронной дисциплине – Бех-Романчук должна была получить две награды чемпионата мира за день

Прыжок за 7 метров, который давал минимум второе место, не был засчитан

Фото: Getty Images На чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в Белграде, Сербия, завершились соревнования в прыжках в длину.

Марина Бех-Романчук, которая в дебютном международном соревновании в тройном прыжке завоевала серебро, наработала на медаль минимум той же пробы и в коронной дисциплине. Вот только ее прыжок за 7 м (а победила сербка Ивана Вулета с результатом 7.06) не был засчитан. Украинка была разочарована таким решением: Дякую всім за вітання та підтримку. Сьогодні мало бути дві медалі для моєї країни ! Але нові правила та судді вирішили зовсім по іншому ….

Але я дякую Богу та всім причетним за цей день та за цю медаль.

Наступного разу я доб’юсь свого!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh) Итоговый протокол соревнований по прыжкам в длину: Напомним, что Ярослава Магучих завоевала золото ЧМ в прыжках в высоту.

Олег Шумейко-младший