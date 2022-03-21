«Для моєї України!» Первые слова Бех-Романчук после серебра на ЧМ
Украинку лишили медали в коронной дисциплине – Бех-Романчук должна была получить две награды чемпионата мира за день
Прыжок за 7 метров, который давал минимум второе место, не был засчитан
11:47
Фото: Getty Images
На чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в Белграде, Сербия, завершились соревнования в прыжках в длину.
Марина Бех-Романчук, которая в дебютном международном соревновании в тройном прыжке завоевала серебро, наработала на медаль минимум той же пробы и в коронной дисциплине. Вот только ее прыжок за 7 м (а победила сербка Ивана Вулета с результатом 7.06) не был засчитан.
Украинка была разочарована таким решением:
Дякую всім за вітання та підтримку. Сьогодні мало бути дві медалі для моєї країни ! Але нові правила та судді вирішили зовсім по іншому ….
Але я дякую Богу та всім причетним за цей день та за цю медаль.
Наступного разу я доб’юсь свого!
Итоговый протокол соревнований по прыжкам в длину:
Напомним, что Ярослава Магучих завоевала золото ЧМ в прыжках в высоту.
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