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Украинская легкоатлетка о радости некоторых жителей «ДНР» и «ЛНР»: «Вы похоронили свое будущее»

Анастасия Брызгина родилась в Луганске
Легкая атлетика
12:26
Украинская легкоатлетка о радости некоторых жителей «ДНР» и «ЛНР»: «Вы похоронили свое будущее»
Фото: Instagram спортсменки

24-летняя украинская легкоатлетка Анастасия Брызгина, которая родилась в Луганске, в Instagram разместила видео, на котором жители оккупированной части Донбасса радуются решению России признать независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР»:

«Мне стыдно за вас. Этой радостью вы похоронили свое будущее. Ваши дети будут обучаться в непризнанных университетах. Ни одна страна в мире никогда не откроет вам визу.

А поездки вы сможете увидеть только во время просмотра «Орел или решка». Удачи».


Накануне Виталий Кличко заявил, что Россия объявила войну Украине.

Сергей Остапенко
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Анастасия Брызгина

Комментарии 1

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22 февраля 2022г. 14:24
Папа и мама выступали за сборную СССР...а ты ,просто лузер в спорте...остается пиарить шароварную недострану....тьфу.
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