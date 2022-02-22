Виталий Кличко: «Россия фактически объявила войну Украине»
Украинская легкоатлетка о радости некоторых жителей «ДНР» и «ЛНР»: «Вы похоронили свое будущее»
Анастасия Брызгина родилась в Луганске
12:26
Фото: Instagram спортсменки
24-летняя украинская легкоатлетка Анастасия Брызгина, которая родилась в Луганске, в Instagram разместила видео, на котором жители оккупированной части Донбасса радуются решению России признать независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР»:
«Мне стыдно за вас. Этой радостью вы похоронили свое будущее. Ваши дети будут обучаться в непризнанных университетах. Ни одна страна в мире никогда не откроет вам визу.
А поездки вы сможете увидеть только во время просмотра «Орел или решка». Удачи».
Накануне Виталий Кличко заявил, что Россия объявила войну Украине.