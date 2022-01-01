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Украинские спортсмены скучные, излишне скромные и замкнутые? Есть те, кто развенчают этот миф

Порой даже хочется назвать из блогерами
Легкая атлетика
11:00
Украинские спортсмены скучные, излишне скромные и замкнутые? Есть те, кто развенчают этот миф
Катерина Климюк и Илья Марченко / Фото - Instagram

Мы удивляемся тому, как топовые, даже по-настоящему звездные западные спортсмены не боятся вести себя раскрепощенно, порой даже вызывающе.

К примеру, Тайсон Фьюри. Он поет после своих побед в ринге. Поет ужасно, но не стесняется этого, хоть у его поединков миллионная аудитория.

Порой ты смотришь на западных звезд и думаешь: «Какие же они крутые». То есть, они не боятся камер, не убегают от журналистов ни после побед, ни после поражений (не без исключений, конечно же).

Но зачем смотреть только на Запад? У нас тоже есть спортсмены, которые не боятся продемонстрировать, что они чуть больше чем просто атлеты, что они еще и интересные личности, которые живут не только на стадионе/корте, но и за их переделами.

На старте года хотелось быть чуть ближе познакомить вас с Катериной Климюк и Ильей Марченко. Они спортсмены действительно высокого уровня. Но они выделяются тем, как коммуницируют с болельщиками. И, честно говоря, хочется, чтобы фанаты их поддерживали. И даже не чуть, а намного больше.

Давайте по порядку, девушки вперед. Катерина Климюк. Это легкоатлетка, которая специализируется на дистанции 400 м, а также выступает в эстафете 4х400 м.

Она становилась победительницей Универсиады, выступала на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх, в марте на ЧЕ в помещении в Торуне вместе с Рыжиковой, Брызгиной и Ткачук установила новый рекорд Украины.

В общем, она выступает на действительно серьезном уровне. И при этом находит время на то, чтобы активно и красиво вести свой Instagram.

Кажется, все началось во время пандемии коронавируса. Тогда она удивила интересным ходом – записала интервью сама с собой. Необычно и очень интересно.

А потом все закрутилось. Честно говоря, за всем даже не уследить. Она с Рыжиковой, Ткачук, Логвиненко и Ляховой принимали участие в карантинном баттле 5х400. Сняла свой любительский клип. Потом после чемпионате Европы Климюк сдала положительный тест на коронавирус и оказалась на изоляции в Польше, но решила не унывать, а, наоборот, веселиться.

@ekaterinaklymiuk Не хочу вихвалятися#нехочухвастатьсяно #рек #бабуся #всвои16 оригінальний звук - Ekaterina Klymiuk

Олимпийские игры. Наверное, Катерина была лучшим репортером Украины, отправившимся в Токио.

Милая, приятная девушка, с добрым юмором. Она собрала уже 8,5 тысяч подписчиков у себя в Instagram, но хочется пожелать ей еще большего. И при этом, давайте сразу огорчу скептиков, критиков и просто пессимистов – заметно, что на первом месте для нее спорт. Пожалуйста, не загоняйте наших спортсменов в рамки «не высовывайся, тренируйся молча». Быть яркими и открытыми – так ведь проще и им, и нам.

А теперь о мужском блоггерском открытии года. Илья Марченко. Первая ракетка Украины среди мужчин, лидер сборной Украины в Кубке Дэвиса. Сейчас он идет на 163 строчке в рейтинге АТР, но как-то был даже в топ-50.

Порой становится стыдно от того, что наши топовые спортсмены не знают английского, что у них нет чувства юмора, что они не могут связать вместе и пары слов. Это не тот случай. Марченко ведет свой канал на Youtube. И делает это на английском языке.

Основная фишка – блистательная самоирония. К примеру, в последнее время он здоровается со своими зрителями так:

«Вас снова поздравляет ваш самый любимый теннисный ютубер».

И, искренне, он действительно таковым является. Положа руку на сердце, признаюсь, что все его видео посмотреть я не успел, но все же возьмусь выделить то, как он разобрал свой сезон 2021 года.

Там, если что, есть и русские, и английские субтитры – так что не кривитесь. Просто гляньте и вы все поймете. Отличная картинка, звук, эмоции, актерская игра, постановки, юмор, самоирония, серьезность. Я очень надеюсь, что те 3,7 тысячи подписчиков, которые сейчас есть у него на канале, в скором времени перерастут в намного большее.

Вот видео анализа сезона:

И было видео, где Марченко пытался объяснить почему австралийские игроки такие безумные (в основном из-за того, что живут на другом континенте и во время сезона редко бывают дома).

Там во время интервью с Джоном-Патриком Смитом он немного просветил австралийца. Общались они, уточню, на английском. И здесь Смит на русском говорит «привет»:

– Это все, что я знаю по-русски.

– Я не русский.

– Но, как бы там ни было, я знаю русский.

– Окей, но я не русский.

– Но… (смеется).

– Я украинец. Ты не знал? Это разные страны.

– Оу, я думал, что одна и та же.

– Нет, это не так.

Респект.

Ну и еще посмотрите лучшее интервью в истории спортивной журналистики. У российских теннисистов проблемы – в Австралии не признают Спутника V. Марченко решил позвонить (до сих пор непонятно был это звонок или нет) и поговорить с Натальей Вихлянцевой.

Марченко уже советуют по завершении карьеры начать свое ток-шоу. Так разговорить собеседника – это особый талант.

В общем, наши спортсмены – красавчики. Не забывайте об этом. Да, порой они боятся журналистов. Порой они не достигают тех результатов, которых от них ждут. Порой у них, как и у всех нас, бывают проблемы.

Но у нас достаточно интересных личностей. И в новом году мы попытаемся рассказывать о них еще больше интересного. А контент, как вы видите, они создавать умеют.

Сергей Лукьяненко
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Теги

Катерина Климюк Илья Марченко

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