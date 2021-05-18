Украинцы завоевали две медали на чемпионате Европы по спортивной ходьбе

У девушек на 20 км серебро, а у мужчин на 50 км бронза





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Представители сборной Украины выиграли две медали на командном чемпионате Европы по спортивной ходьбе в чешских Подебрадах. Об этом сообщила пресс-служба ФЛАУ.



Серебряную медаль выиграла Елена Собчук, Анна Шевчук и Людмила Оляновская на дистанции 20 км. Бронза в активе Ивана Банзерука, Валерия Литанюка, Игоря Главана и Антона Радько на дистанции 50 км.

Отметим, что в женской команде на дистанции 20 км также должна была выступить Надежда Боровская, но ее отстранили, поскольку она жила в одном номере с Тамарой Гаврилюк, у которой обнаружили коронавирус.