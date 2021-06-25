Усэйн Болт стал отцом во второй раз. Теперь у него трое детей
Усэйн Болт – о рекордах на 100 и 200 м: «Не думаю, что спортсмены находятся на достаточном уровне»
Легендарный легкоатлет считает, что он может спать спокойно во время Токио-2020
14:07
Усэйн Болт / Фото - aviationanalysisВосьмикратный олимпийский чемпион, легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт с уверенностью заявил, что его мировые рекорды в беге на дистанциях 100 и 200 м не будут побиты на Олимпийских играх в Токио.
«Я уверен (что рекорды не будут побиты). Я не говорю, что этого не произойдет, но и не думаю, что спортсмены находятся на достаточном уровне, чтобы пробежать дистанции за 9,58 секунды или 19,19 секунды. Посмотрим, что произойдет».
Напомним, в 2009 году Болт пробежал стометровку за 9,58 секунды. На дистанции 200 м он финишировал с результатом – 19,19.
Накануне Болт стал отцом во второй раз.
Комментарии 0