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Усэйн Болт – о рекордах на 100 и 200 м: «Не думаю, что спортсмены находятся на достаточном уровне»

Легендарный легкоатлет считает, что он может спать спокойно во время Токио-2020
Легкая атлетика
14:07
Усэйн Болт – о рекордах на 100 и 200 м: «Не думаю, что спортсмены находятся на достаточном уровне»
Усэйн Болт / Фото - aviationanalysis
Восьмикратный олимпийский чемпион, легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт с уверенностью заявил, что его мировые рекорды в беге на дистанциях 100 и 200 м не будут побиты на Олимпийских играх в Токио.

«Я уверен (что рекорды не будут побиты). Я не говорю, что этого не произойдет, но и не думаю, что спортсмены находятся на достаточном уровне, чтобы пробежать дистанции за 9,58 секунды или 19,19 секунды. Посмотрим, что произойдет».


Напомним, в 2009 году Болт пробежал стометровку за 9,58 секунды. На дистанции 200 м он финишировал с результатом – 19,19.

Накануне Болт стал отцом во второй раз.
Источник: ТАСС Владимир Кириченко
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Усэйн Болт Токио-2020

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