Уже в полуфинале ОИ-2020 в беге на 1500 метров был побит олимпийский рекорд, который держался 20 лет

Кипсанг улучшил результат своего соотечественника

Абель Кипсанг / фото - Getty Images

В полуфинале Олимпийских игр в беге на 1500 метров кениец Абель Кипсанг обновил олимпийский рекорд своего соотечественника Ноя Нгени.

Легкоатлет выиграл забег с результатом 3:31.65, а результат Ноя, установленный в 2000 году, составлял 3:32.07.

Отметим, что представителей Украины в финале Олимпиады не было.

Финальный забег на очень конкурентной дистанции состоится 7 августа.

Напомним, что украинки остановились в секунде от попадания в финал эстафеты.