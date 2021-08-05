«Дедушка, мы сделали это!». Олимпийский рекорд Краузера и другие медали дня в легкой атлетике
Уже в полуфинале ОИ-2020 в беге на 1500 метров был побит олимпийский рекорд, который держался 20 лет
Кипсанг улучшил результат своего соотечественника
5 августа 14:25
Абель Кипсанг / фото - Getty Images
В полуфинале Олимпийских игр в беге на 1500 метров кениец Абель Кипсанг обновил олимпийский рекорд своего соотечественника Ноя Нгени.
Легкоатлет выиграл забег с результатом 3:31.65, а результат Ноя, установленный в 2000 году, составлял 3:32.07.
Отметим, что представителей Украины в финале Олимпиады не было.
Финальный забег на очень конкурентной дистанции состоится 7 августа.
Напомним, что украинки остановились в секунде от попадания в финал эстафеты.
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