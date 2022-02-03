«В 2014-м думали: «ХХІ век! Это нереально!» Призер Олимпиады бежала от войны из Донецка и переживает из-за российский войск у границ Украины

Ирина Лищинская верит, что, в случае необходимости, мы сможем дать отпор

Ирина Лищинская / Фото - facebook.com/irinka.lesch

Уже не первую неделю в информационном пространстве витает напряжение. Все из-за российских войск у границ Украины.

Впервые после аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской областей в 2014-м году мир вновь начал говорить о возможности начала полномасштабной войны.

По данным опроса «Центра Разумкова», почти 45% украинцев считают угрозу наступления России реальной. Многие из-за потока подобных новостей паникуют, испытывают приступы тревоги.

Серебряный призер чемпионата мира-2007 и Олимпийских игр-2008 Ирина Лищинская не скрывает – ей тоже страшно. В 2014 году уроженке Макеевки уже пришлось бежать от войны. Сейчас она живет в Киеве и заявляет: в случае необходимости теперь никто бежать не будет – нужно давать отпор.

«Мы в 2014 году думали: «На улице ХХІ век! Это нереально!» Но когда ты видишь, как это все разворачивается, как люди меняются… Они как в фильме «Свадьба в Малиновке»: власть меняются – меняются шапки. В этот момент очень много масок срываются. И проявляются люди. По-разному. Ты думал, что он близкий друг… а этот человек может тебя просто подставить. Настолько дикие вещи происходили. Так что я уже ничему не удивляюсь. Я понимаю, что мы уже другие, общество уже другое. Да, нам еще долгий путь нужно пройти к зрелости, когда люди понимают ответственность, ценности, имеют видение куда мы идем, поддерживают это. У нас же любят все мессию, который придет и сделает все хорошо. Но, на самом деле, каждый в своей сфере должен нести какую-то миссию и на месте ее исполнять. Да, это страшно, это тревожно. Я даже подумала: «Ну а куда бежать?» Когда мы из Донецка бежали в Киев, мне было страшно, чтобы не двинулись дальше. Потому что страшнее войны для меня ничего нет. Это самое ужасное. Там боль, человеческие потери. Это все горе большое. Но я понимаю, что нам уже некуда деваться – мы у себя дома. От себя не убежишь. Нужно бороться за себя. Первое проявление неповиновения, независимости – это сопротивление, давать отпор. Думаю, мы все это время готовились. В какой-то мере. Может не так, как бы мы того хотели. Но, в любом случае, мы уже другие, наши военные другие. Нам некуда бежать. Мы уже все будем здесь».

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт перед Олимпийскими играми-2022 напомнил, что Россия – это та страна, с которой у Украины уже не первый год идет война.