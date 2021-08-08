В марафоне на ОИ-2020 ни один украинец не финишировал, чемпионом ожидаемо стал Кипчоге

8 августа – последний день соревнований на Олимпиаде в Токио

Фото: Getty Images Завершился марафон у мужчин на Олимпийских играх-2020 в Токио. Чемпионом стал ожидаемо победитель Рио-2016 и обладатель мирового рекорда кениец Элиуд Кипчоге, серебро взял Абди Нагиай из Нидерландов, бронзу – бельгиец Абди Башир. В марафоне также были представлены три украинца: Богдан-Иван Городиский, Александр Ситковский, Николай Нижник, однако никто из них финишировать не сумел. 8 августа – заключительный день ОИ-2020. Помимо марафона, Украина еще будет представлена в велотреке и художественной гимнастике.

Сергей Остапенко