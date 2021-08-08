Последний шанс превзойти Рио-2016. За кем из украинцев и во сколько следить на ОИ-2020 8 августа
В марафоне на ОИ-2020 ни один украинец не финишировал, чемпионом ожидаемо стал Кипчоге
8 августа – последний день соревнований на Олимпиаде в Токио
05:15
Фото: Getty Images
Завершился марафон у мужчин на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Чемпионом стал ожидаемо победитель Рио-2016 и обладатель мирового рекорда кениец Элиуд Кипчоге, серебро взял Абди Нагиай из Нидерландов, бронзу – бельгиец Абди Башир.
В марафоне также были представлены три украинца: Богдан-Иван Городиский, Александр Ситковский, Николай Нижник, однако никто из них финишировать не сумел.
8 августа – заключительный день ОИ-2020. Помимо марафона, Украина еще будет представлена в велотреке и художественной гимнастике.