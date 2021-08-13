В Токио-2020 украинские легкоатлеты взяли только одну медаль, но выступили лучше, чем в Рио-2016

С 2008 года украинцы в ЛА не могут выиграть ничего выше бронзы

На Олимпийских играх-2020 в Токио украинские легкоатлеты взяли одну медаль – бронза высотницы Ярославы Магучих. Это второй раз в истории, когда на ОИ украинцы в легкой атлетике выиграли только одну награду. В последний раз это случилось в Рио-2016 и тогда также было третье место. Тем не менее, по общим результатам в Токио украинцы превзошли свои достижения пятилетней давность, ведь, помимо бронзы, они еще имеют два 4-х места, три – 5-х, а также одно – 6-е и одно – 7-е. При этом выступление в Токио-2020 все равно не выдерживает никакого сравнения с Олимпиадами с 1992 по 2012 года, когда украинцы выигрывали, как минимум, две медали. Сравнительная таблица результатов украинских легкоатлетов на Олимпийских играх: Напомним, Магучих возглавила мировой рейтинг лучших высотниц мира.

Сергей Остапенко