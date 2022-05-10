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«Ви – нелюди, і маєте бути ізольовані». Бех-Романчук показала, в яких умовах проживають українці після бомбардувань рашистів

76 днів продовжуються ракетні удари орками з рф
Легкая атлетика
13:03
«Ви – нелюди, і маєте бути ізольовані». Бех-Романчук показала, в яких умовах проживають українці після бомбардувань рашистів
Фото: Getty Images

Титулована легкоатлетка Марина Бех-Романчук в своєму Instagram показала, в яких умовах нині проживають харків’яни (та і багато інших українців), яких нещадно бомбардують російські орки:

Після атак російськими ракетами люди запечатали стіни та продовжують жити.

Ви – нелюди. Ви ті, кого треба ізолювати від нормального мирного цивілізованого світу!!

Нагадаємо, що в Досі Бех-Романчук дебютує в новій дисципліні на етапах Діамантової ліги.

Олег Шумейко-младший
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