Бех-Романчук после победы в Гейтсхеде: «Надеюсь, в Токио мой прыжок будет еще лучше»
Видео золотого выступления Бех-Романчук на этапе Бриллиантовой лиги в Британии
Украинке удалось победить лидера сезона Малайку Михамбо
11:48
Фото: пресс-служба Бриллиантовой лиги
Украинская прыгунья в длину Мария Бех-Романчук впервые в сезоне стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги. Случилось это в Гейтсхеде, Великобритания.
Важно, что на этих соревнованиях украинка превзошла лидера мирового сезона и главного фаворита Олимпийских игр Малайку Михамбо.
Видео золотого выступления Бех-Романчук
Напомним, Олимпийские игры-2021 пройдут с 23-го июля по 8-е августа. После победы в Гейтсхеде Бех-Романчук рассказала о своих целях на Токио.