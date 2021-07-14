Видео золотого выступления Бех-Романчук на этапе Бриллиантовой лиги в Британии

Украинке удалось победить лидера сезона Малайку Михамбо

Фото: пресс-служба Бриллиантовой лиги

Украинская прыгунья в длину Мария Бех-Романчук впервые в сезоне стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги. Случилось это в Гейтсхеде, Великобритания.

Важно, что на этих соревнованиях украинка превзошла лидера мирового сезона и главного фаворита Олимпийских игр Малайку Михамбо.

Видео золотого выступления Бех-Романчук

Напомним, Олимпийские игры-2021 пройдут с 23-го июля по 8-е августа. После победы в Гейтсхеде Бех-Романчук рассказала о своих целях на Токио.