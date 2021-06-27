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Во Львове за 200 метров до финиша полумарафона умер бегун

Парню было всего 23 года

Легкая атлетика
14:44
Во Львове за 200 метров до финиша полумарафона умер бегун
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Во Львове во время проведения полумарафона на 21 км умер 23-летний участник. Бегун плохо себя почувствавал за 200 метров до финиша.

Спортсмена пытались реанимировать, но безрезультатно.

Из-за трагедии организаторы объявили о досрочном завершении полумарафона.

Также ситуацию прокомментировал мэр Львова Андрей Садовой.

«Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть. Больше информации на брифинге. Соболезнования родным и близким!»


Карен Агабекян
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