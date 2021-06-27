Садовой прокомментировал возможное переименование «Арены Львов» в честь Степана Бандеры
Во Львове за 200 метров до финиша полумарафона умер бегун
Парню было всего 23 года
14:44
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Во Львове во время проведения полумарафона на 21 км умер 23-летний участник. Бегун плохо себя почувствавал за 200 метров до финиша.
Спортсмена пытались реанимировать, но безрезультатно.
Из-за трагедии организаторы объявили о досрочном завершении полумарафона.
Также ситуацию прокомментировал мэр Львова Андрей Садовой.
«Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть. Больше информации на брифинге. Соболезнования родным и близким!»