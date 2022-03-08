Все дальше от Бубки. Дюплантис установил новый мировой рекорд

Шведский легкоатлет превзошел свое же достижение двухлетней давности

Фото: Fredrik Hagen/NTB

Арман Дюплантис на турнире в Белграде установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.



Швед с третьей попытки взял 6,19 м, на 1 см превзойдя свое же достижение двухлетней давности. Отметим, что долгое время мировой рекорд в данной дисциплине с результатом 6,15 м удерживал легендарный Сергей Бубка.

Напомним, что украинский стронгмен Алексей Новиков установил мировой рекорд на турнире Arnold Classic, а все призовые направил на нужды украинской армии.