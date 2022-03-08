Дюплантис стал чемпионом Олимпиады, но обновить мировой рекорд – это уже слишком
Все дальше от Бубки. Дюплантис установил новый мировой рекорд
Шведский легкоатлет превзошел свое же достижение двухлетней давности
08 марта 07:59
Фото: Fredrik Hagen/NTB
Арман Дюплантис
на турнире в Белграде установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.
Швед с третьей попытки взял 6,19 м, на 1 см превзойдя свое же достижение двухлетней давности. Отметим, что долгое время мировой рекорд в данной дисциплине с результатом 6,15 м удерживал легендарный Сергей Бубка.
Напомним, что украинский стронгмен Алексей Новиков установил мировой рекорд на турнире Arnold Classic, а все призовые направил на нужды украинской армии.
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